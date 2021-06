Oskarjevka Meryl Streep sovraži biti šefinja

Bilo je grozljivo, ves čas snemanja sem bila grozno potrta in depresivna.

Njena kariera je polna presežkov, podčrtalo jo je 21 oskarjevskih nominacij in trije osvojeni kipci. Med vlogami, s katerimi se jenajbolj vtisnila v popularno kulturo, pa je verjetno lik zahtevne, zastrašujoče, gospodovalne Mirande Priestly, najvplivnejše ženske v svetu mode, ki vrata v ta svet ali odpre ali zapre. A medtem ko se je kinoobčinstvo v komedijo Hudičevka v Pradi – Meryl seveda kot naslovna modno ozaveščena hudičevka – zaljubilo, je bila igra v filmu vsaj za oskarjevko vse prej kot zabavna. Nasprotno, komaj je čakala, da snemanje zaključijo, saj je med procesom spoznala plat sebe, četudi zaigrano, ki ji nikakor ni bila všeč. Odločila se je, da bo za film preizkusila metodično igro, ko igralec iz svojega lika nikoli ne izstopi, tudi za ugasnjenimi kamerami ne. »Bilo je grozljivo! Ves čas sem bila grozno potrta in depresivna. To je bilo zadnjič, da sem se lotila metodičnega pristopa.«Nekateri igralci so prepričani, da metodični pristop prinese boljše rezultate. Bolj prepričljivo igro. A čeprav na to prisegajo hollywoodski težkokategorniki, kot stain, je Streepova spoznala, da to preprosto ni zanjo. Ni želela biti vse tedne snemanja hladna in vzvišena ženska, pred katero vsi trepetajo. »V svoji prikolici sem poslušala, kako se zunaj vsi smejijo in zabavajo, sama pa sem bila grozno depresivna. Očitno je to cena, ki jo plačaš, če si šef,« je dejala Meryl z dodatkom: »Nikoli več!«Kot gospodovalna šefinja je bila briljantna. Temu prikimava tudi, ki se je prelevila v njeno osebno pomočnico Andy, skoraj že mučenico, ki pa nazadnje vendar nekoliko ogreje Mirandino srce. A čeprav je Anne priznala, da jo je Meryl na trenutke kar malce plašila, je vseeno ves čas imela tudi občutek, da skrbi zanjo in ji je mar. »Spomnim se prizora, v katerem mi kot Miranda zabrusi, da sem tako veliko razočaranje kot vsa preostala trapasta dekleta pred menoj. Pritisk snemanja mi je do tedaj že precej prišel do živega, bila sem čustveno razrvana, kar je Meryl zaznala in za odtenek, skoraj nezaznaven odtenek, spremenila svojo igro. To mi je neznansko pomagalo, z njeno pomočjo mi je uspelo, da sem se spet sestavila in igrala.« In igrala je izvrstno, čeprav, roko na srce, Hathawayeve režisernikakor ni videl v vlogi Mirandine osebne pomočnice Andy Sachs. Zanjo je želel, ki pa je film še zdaleč ni zanimal.»Studio je bil odločen, da pridobi Rachel, ona pa je bila podobno močno odločena, da jih zavrne.« In zavrnila jih je kar trikrat, zato je studio Fox, ki je bdel nad filmom, nazadnje popustil Annini vztrajnosti. »Film sem čutila, scenarij me je nagovoril,« zaradi česar je bila pripravljena narediti vse, da bo vloga njena. Dobila se je s prvo damo studiain ji razlagala, zakaj bi bila popolna za film. Ko to ni zaleglo, ji je v njenem zen vrtu pustila preprosto, a nadvse direktno sporočilo: »Zaposli me!« A tehtnico je na koncu prevesila Streepova, ki je za mlado stanovsko kolegico zastavila dobro besedo.