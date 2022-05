Oskarjevec zlorabil še tri?

Kevin Spacey je zaradi obtožb spolnega nadlegovanja, tudi posilstva, česar ga je pred petimi letih drug za drugim obtožilo približno 30 moških, že sedel za zatožno klopjo. A je oskarjevec vse zavrnil, vse tožbe pa so bile doslej ovržene – eden izmed tožnikov je umrl, v drugih primerih niso želeli pričati, tretja je padla, ker je (domnevna) žrtev želela ostati anonimna. A te sodne drame, vse brez epiloga, so se odvijale na drugi strani luže. Zdaj pa se bo moral padli hollywoodski zvezdnik verjetno zagovarjati še na Otoku. Proti njemu je obtožnico zaradi štirih spolnih napadov na tri moške namreč vložilo še britansko tožilstvo, domnevni napadi pa se nanašajo na čas med letoma 2005 in 2013, ko je Spacey vodil londonsko gledališče Old Vic.

Že ko je pred petimi leti na plan prišla zvezdnikova plenilska narava in pretresla Hollywood, je tudi v Angliji, kjer je zvezdnik živel več kot desetletje, londonska policija začela zbirati dokaze o njegovih morebitnih spolnih zločinih. Tudi tu so namreč zadonele obtožbe, zdaj pa je kronsko tožilstvo po vrsti ovadb, ko je metropolitanska policija pregledala in proučila dokaze proti njemu, vložilo obtožnice. Tri se nanašajo na spolne zlorabe, ki naj bi se zgodile v Londonu, ena pa v Gloucestershiru. Prvi dve se nanašata na istega moškega, ki je danes star 40 let in naj bi ga zvezdnik zlorabil leta 2005. Tretji napad se je zgodil tri leta pozneje. Do četrtega napada pa naj bi po izsledkih policije prišlo 2013. v Gloucestershiru.

Po tožbah v ZDA ga čakajo tožbe na drugi strani luže. FOTO: Jefferson Siegel/Reuters

Rosemary Ainslie, vodja oddelka za posebne zločine pri kronskem tožilstvu, je dejala, da so po pregledu dokazov dovolili kazensko ovadbo Kevina Spaceyja, med drugim je obtožen »spolne aktivnosti s penetracijo brez privoljenja«. A kljub zeleni luči kronskega tožilstva igralec še ni bil uradno obtožen, saj bi za to moral biti v Angliji. Ali bodo zahtevali izročitev, pa še niso potrdili.