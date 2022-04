Oskarjevec priznal spolni napad: »Zgrabil me je za prsi, kot da so kos mesa«

Pred tremi leti je završalo. Seznamu hollywoodskih plenilcev, ki jim za žensko soglasje ni prav dosti mar, se je namreč pridružil oskarjevec Cuba Gooding Jr., ki so ga v kratkih časovnih intervalih tri ženske obtožile spolnega nadlegovanja in neželenega otipavanja.

Obtožen celo posilstva Zvezdnik kljub poravnavi v primeru tožb zaradi spolnega nadlegovanja ni zaključil s sodišči, proti njemu namreč še vedno teče postopek zaradi obtožbe posilstva, ki naj bi ga zakrivil leta 2013.

V enem primeru naj bi v manhattanskem nočnem klubu žensko zagrabil za prsi, v drugem, nekaj mesecev pozneje, naj bi drugo prijel za prsi in zadnjico ter jo začel nasilno poljubljati z jezikom, podobno neprimerno je grabil tudi tretjo.

»V tem ni zrna resnice. Povsem nedolžen sem!« se je branil zvezdnik, njegovi odvetniki pa so zatrjevali, da so se nanj spravili v luči tedaj nadvse perečega gibanja #MeToo proti spolnemu nadlegovanju. Toda po treh letih zanikanja vsakršne krivde in poskusov njegovih odvetnikov, da sodnik obtožbe zavrže, je zdaj sledil preobrat. Igralec je priznal enega od treh napadov, in sicer, da je prisilno poljubil natakarico.

Triletno zavlačevanje, ki mu je pomagala tudi pandemija, saj je za nekaj časa zaprla sodišča, se je zvezdniku obrestovalo. Sprva je bil namreč obtožen kar šestih primerov neprimernega vedenja, pričati bi morale vse tri njegove žrtve, a si je sodnik nato premislil in sklenil prisluhniti le eni. »Zgrabil me je za prsi, kot da so kos mesa za večerjo,« je zatrdila 29-letna Kelsey Harbert.

Šest mesecev ne sme priti navzkriž z zakonom. FOTO: Osebni Arhiv

Gooding Jr. tega sicer ni priznal, je pa potrdil, da je brez dovoljenja poljubil natakarico, opravičil pa se je tudi drugima dvema, ki sta se zaradi njega počutili izkoriščeni in obravnavani kot predmet za moško zabavo. Napada pa ni priznal. »Opravičujem se vsem, ki so čutili, da sem se jih neprimerno dotikal. Sem slavna oseba, ki prihaja v stik z veliko ljudmi, in nočem, da jim je kadar koli neprijetno.«

Zvezdniku se je uspelo ogniti zaporu, zaradi priznanja krivde mu je sodišče naložilo šest mesecev svetovanja, povezanega z zlorabo alkohola in vedenjskimi težavami. Seveda pa v tem času ne sme priti navzkriž z zakonom. Če mu kaj od tega spodleti, ga čaka do eno leto bivanja za rešetkami, če pa uspešno opravi vse, kar mu je naročilo sodišče, bo v policijski kartoteki zapisan le še prekršek zaradi nadlegovanja, ne več kaznivo dejanje.