Oskarjevec potomec lorda, ki so ga obglavili

Pomembno je poznati svoje prednike in družinsko zgodovino. Pomembno je vedeti, od kod prihajamo. A razvozlati družinsko drevo za več kot nekaj generacij nazaj je vse prej kot mačji kašelj. Temu lahko prikima oskarjevec Russell Crowe, igralec novozelandskega rodu, po katerem pa se pretaka kri z več koncev sveta.

Tako vsaj spoznava, odkar se je lotil zapletenega razkrivanja svoje družinske zgodovine, ki ga je popeljala od severne Evrope in Italije, prek Južne Afrike in Indije do Avstralije in rodne Nove Zelandije.

V Italijo se je zaljubil med snemanjem Gladiatorja leta 2000. FOTO: Press Release

»Danes vem za svoje norveške in italijanske povezave, za več povezav s Škoti in Maori. Precej nenavadno pa je, da so DNK-analize bližnjega sorodnika pokazale tudi močno prisotnost irskih prednikov, o čemer ne vemo še nič,« je dejal hollywoodski zvezdnik, ki je med nedavnimi rodoslovnimi raziskavami odkril tudi, da je potomec razvpitega jakobita Simona Fraserja, 11. lorda Lovata, ki so ga leta 1747 zaradi izdaje obglavili. Še več, velja za zadnjega človeka, ki so ga obglavili v londonskemu Towerju, in to precej spektakularno pred velikansko množico gledalcev.

Ambasador Rima

Začelo se je zaradi igralčevega zanimanja za njegove povezave z Italijo. A izslediti italijanske prednike se je izkazalo za zahtevno in zapleteno nalogo, »zgodbice iz družinske folklore in napačna črkovanja so me speljali na nič koliko napačnih sledi«. Toda z voljo in zagrizeno odločnostjo je odkril, da je bil njegov prapraded po materini strani, ki je leta 1864 odpotoval na Novo Zelandijo, Luigi Ghezzi, ki se je rodil staršem iz italijanske Parme.

Župan Rima Roberto Gualtieri je zvezdnika imenoval za ambasadorja večnega mesta. FOTO: Ipa/instarimages.com/cover Image

Simon Fraser, poznan kot Old Fox, velja za zadnjega moškega, ki so ga obglavili v londonskem Towerju. FOTO: Wikipedia

»Luigi je delal v Argentini, ko se je z ladjo napotil v Indijo, je doživel brodolom in pristal v južnoafriškem Cape Townu, tam je spoznal svojo bodočo ženo, mojo praprababico,« je preobrat usode navdušil igralca. Podobno navdušen je bil ob odkritju, da se po njem pretaka kri jakobita, ki je živel življenje, polno spletk. »Po strani materinega očeta sem prek Johna Fraserja, ki je na Novo Zelandijo priplul leta 1841, povezan z 11. Lordom Lovatom. Če pobrskate za njim po spletu, boste videli, da je bil strašansko zanimiv lik. Klicali so ga Old Fox,« pripoveduje Crowe in osvetli zgodovino svojega zloglasnega škotskega prednika, za katerega velja, da je še zadnji človek, ki so mu v Angliji odsekali glavo.

»Zdi se, da so ga njegove makiavelijske spletke pri njegovih 80 letih dohitele in so mu zato oddrobili glavo.« Slednje je bila kazen za izdajo britanske krone, »njegova usmrtitev pa je bila pomembna tedanjemu monarhu, kralju Juriju II., ki je dal posebej za to postaviti dodatne gledalske tribune, da bi lahko obglavljenje spremljalo še več ljudi. Toda ena teh tribun se je tik pred usmrtitvijo zrušila, pri čemer je umrlo devet ljudi. To je slišal tudi Fraser, dogodek ga je zabaval in nasmejal. Menda se je še vedno smejal, ko je rezilo zasekalo v njegov vrat.«

Po strani materinega očeta sem povezan z 11. Lordom Lovatom, ki je bil strašansko zanimiv lik.

Crowe je hotel svoje italijanske korenine raziskati tudi zaradi svoje ljubezni do Italije, ki je v njem vzklila pred skoraj četrt stoletja med snemanjem oskarjevske uspešnice Gladiator. Predlani je bil celo razglašen za ambasadorja Rima, pri tem pa je iz rok župana Roberta Gualtierija prejel posebno plaketo. »Res je super, da končno vem, kakšne so moje povezave z Italijo. In kolikor sem sicer že videl te države, je še vedno ogromno krajev, ki jih še nisem obiskal. Zdi se mi, da je pred mano nova (italijanska) pustolovščina.«