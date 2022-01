Oskarjevec dobil drevo

Njegovi okoljevarstveni podvigi so že dobro znani, oskarjevec pa je menda celo zaslužen za reševanje kamerunskega deževnega gozda Ebo pred sečnjo, zato si je Leonardo DiCaprio prislužil prav poseben poklon. Znanstveniki v britanskem kraljevem botaničnem vrtu Kew so namreč po njem poimenovali novo drevo, Uvariopsis dicaprio.

To raste le v kamerunskem gozdu Ebo, znanem po izjemni biotski raznovrstnosti. Majhno tropsko zimzeleno drevo ima svetleče rumene cvetove, ki rastejo iz njegovega debla. Znanstveniki so ga našli le na majhnem območju gozda in je kritično ogroženo.

»Menimo, da je bil DiCaprio ključnega pomena pri ustavitvi sečnje gozda Ebo,« je pojasnil botanik Martin Cheek iz kraljevega botaničnega vrta, olajšan, da so sečnjo v enem največjih, sorazmerno nedotaknjenih deževnih gozdov v srednji Afriki preprečili; v gozdu živi tudi ljudstvo Banen, v njem pa se skrivata tudi edinstvena flora in favna, vključno z ogroženimi gorilami, šimpanzi in gozdnimi sloni. In kakšno zaslugo pri reševanju Eba je imel hollywoodski zvezdnik? Mednarodni strokovnjaki so kamerunski vladi napisali pismo, v katerem so popisali dragocene živalske in rastlinske vrste v gozdu, ki jim grozi izumrtje.

Uvariopsis dicaprio je velik poklon zvezdniku.

To je opazil tudi DiCaprio, ki je z objavami na družbenih omrežjih, kjer mu sledijo milijoni oboževalcev, kampanjo postavil v središče svetovne pozornosti in ji dal zagon. Kamerunska vlada je pozneje preklicala načrte za sečnjo, čeprav gozd še ni bil uradno razglašen za nacionalni park.

Lani so znanstveniki iz botaničnega vrta Kew in njihovi sodelavci uradno poimenovali več kot 200 rastlin in gliv z vsega sveta. Več jih je že izumrlo, številne pa so ogrožene zaradi krčenja gozdov in suš, poplav in požarov, ki jih povzročajo podnebne spremembe. Kot opozarjajo strokovnjaki, je napočil skrajni čas, da neznane vrste odkrijemo, poimenujemo in zaščitimo. Uvariopsis dicaprio je prva rastlina v novem letu, ki so ji strokovnjaki iz botaničnega vrta Kew podelili znanstveno ime, zvezdnik vsekakor upa, da je ne bo doletela žalostna usoda.