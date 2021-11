Osbournova divja romanca kot film

Nora ljubezen, ki se je med Sharon in Ozzyjem Osbournom vnela že pred pol stoletja, se bere kot nekaj, kar bi si lahko izmislili v filmski tovarni sanj in iluzij. Prežeta je s strastjo, drogami, skoki čez plot in odpuščanjem, ne manjkajo niti poskus samomora zaradi srčne bolečine, utapljanje v depresiji in doneči zdravstveni preplahi. To in več je resnična zgodba rockerskega zvezdniškega para, ki je med letoma 2002 in 2005 že nekoliko razgrnil zaveso v svoje družinsko življenje v MTV-jevi resničnostni oddaji Osbournovi, zdaj pa bo njuna ljubezen zaživela še v formatu celovečerca. »Najino razmerje je bilo pogosto divje, noro in nevarno, a skupaj naju je držala nesmrtna ljubezen,« je nad prihajajočim projektom navdušena Sharon.

Koščke družinske dinamike so razkrili že v resničnostni oddaji Osbournovi. FOTO: Profimeda

O filmu o Osbournovih se je začelo govoriti že pred dobrim letom, a tedaj je imela vsaj Sharon v mislih nekoliko drugačno vizijo. V poplavi biografskih zgodb o rockerskih megazvezdnikih si je sama zaželela svetu dati nekaj drugačnega, »ne želim še enega filma o rock'n'rollu, drogah, seksu in denarju«. Raje je razmišljala o zgodbi, ki bi sledila njenemu življenju pred poroko z Ozzyjem, zgodbi o ženski in njenih življenjskih bitkah. »Zmešanost otroštva, odraščanje v industriji z vplivnim, a nekoliko nasilnim očetom. To je bilo moje življenje pred Ozzyjem.« Toda čeprav ta njena ideja ni padla na plodna tla, je sedaj nad filmom, ki ga bo producirala s svojima otrokoma, sinomin hčerjo, vseeno navdušena. Da se obeta prava poslastica, pa namiguje tudi izbor scenarista, saj bo njuno ljubezen na strani papirja prelil, ki mu je oskarjevsko nominacijo prinesel film Billy Elliot, izkušnje pa ima tudi z glasbenimi biografijami, saj se je prav on podpisal pod film o, Rocketman.

Produkcija je še v povojih, vseeno pa se ustvarjalci že nekaj časa ozirajo za igralci, kar je – tako je prepričana Aimee – še posebno velik izziv. »Ne bo lahko najti igralcev, ki bosta upodobila Sharon in Ozzyja, pogledujemo pa k nekaterim novim vzhajajočim zvezdam. Pomembno je, da bosta izžarevala ranljivost, karizmo, moja mama in oče sta ne nazadnje nadvse edinstvena,« pravi Aimee, ki je prepričana, da jim bo na koncu uspelo.