Osamljeni kralj si želi domov

Nekdanji španski kralj Juan Carlos, ki že leto in pol živi v Abu Dabiju, kamor je pobegnil pred preiskavami zaradi domnevne davčne utaje, pranja denarja in korupcije, danes praznuje 84. rojstni dan. Ali se mu bo izpolnila želja in ga ne bo preživel sam in osamljen, kot preživlja večino dni, ni znano, so pa Španci prepričani, da njegovi hčerki Elena in Christina tega ne bosta dopustili in da se bosta odpravili na Bližnji vzhod.

Kralj Felipe očeta v vsem tem času ni obiskal.

Juan Carlos sicer vedno bolj hrepeni po vrnitvi v domovino, če bi bilo po njegovo, bi v Španiji praznoval že božič, a zaveda se, da ga tam čakajo preiskovalci, rojaki pa ga, razen redkih izjem, doma ne želijo. Njegovi vrnitvi so naklonjeni hčerki in člani konservativne stranke, ki poskušajo zdaj na svojo stran pritegniti tudi čim več socialistov, še posebno španskega premierja Pedra Sáncheza, ki pravi, da bi moral Juan Carlos najprej komentirati preiskave ter pojasniti svojo plat zgodbe.

Kaj o vsem tem meni aktualni kralj Felipe, ni znano, saj v javnosti očetovega početja ne komentira, od njega se zavoljo kraljevine želi oddaljiti, saj se zaveda, da očetovi domnevno nezakoniti posli ter nato še beg na kraljevo družino mečejo zelo slabo luč. Felipe in člani njegove družine Juana Carlosa še niso obiskali v Abu Dabiju, medtem ko sta se Elena in Christina tja odpravili vsaj dvakrat.

Božič je Juan Carlos preživel v izolaciji, saj se je družil s covid pozitivnim Rafaelom Nadalom.

Juan Carlos je sicer preživel bolj klavrne praznike. Tik pred božičem se je srečal s teniškim asom Rafaelom Nadalom, ko se ta dva dni pozneje ni počutil najbolje, pa je test pokazal, da je poziven na covid-19, zato je moral v izolacijo tudi Juan Carlos.