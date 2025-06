Ošabna Blake Lively: na udaru kritik zaradi grdega vedenja

Svetlolaso lepotico Blake Lively, ki je zaslovela z vlogo v seriji Opravljivka (Gossip Girl), je oboževalka obtožila nesramnega obnašanja in grobega odnosa do zaposlenih v eni od trgovin v New Yorku.

Tiktokerica Landon Anne je skupaj z mamo in sestro obiskala znano trgovino Stoney Clover Lane, specializirano za personalizirane modne dodatke. Povsem nepričakovano je naletela na Blake Lively, a srečanje ji ni ostalo v lepem spominu.

»Iskreno, bilo je grozno. Ne vem, kako sploh še ima oboževalce,« je skoraj 200 tisočem sledilcem na TikToku zaupala Landonova.

Po njenih besedah je bila Lively vse od začetka do zaposlenih izjemno neprijazna: »Način, kako je govorila z zaposlenimi, je bil neverjetno nespoštljiv,« trdi.

Igralka naj bi zahtevala izdelek, ki drugim kupcem še ni bil na voljo, in spraševala, ali ima trgovina zasebno stranišče. Medtem ko je izbirala dodatke za svojo torbico, naj bi ves čas ignorirala vse okoli sebe, tudi lastne otroke in nečakinjo.

»Ljudje v trgovinah trdo delajo, ona pa jih tako ponižuje? Neverjetno, kako razvajena je,« je dodala zgrožena vplivnica.

Objavo je zaključila z besedami:

»Če ste še vedno oboževalec Blake Lively, bi se morda morali vprašati, zakaj. Do navadnih ljudi ni prijazna,« poroča Page Six.

Na drugi strani je zvezdnica na svojem Instagramu objavila zgodbo iz iste trgovine, v kateri drži rožnato torbico z bleščečima črkama B in R, očitno posvečeno sebi in možu Ryanu Reynoldsu. Ob posnetku je zapisala: »@stoneyclover = moj raj.«

Kritik, ki so se po objavi širile po družbenih omrežjih, ni komentirala.

Kljub vsemu ima igralka razlog za veselje: ameriški zvezni sodnik Lewis J. Liman je namreč, kot navaja BBC, zavrnil 400 milijonov dolarjev težko tožbo igralca Justina Baldonija proti Blake, njenemu možu Ryanu Reynoldsu in časopisu The New York Times.

Justin Baldoni je tožbo vložil zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju med snemanjem filma Konča se z nama (It Ends With Us). Livelyjeva je trdila, da jo je Baldoni nadlegoval in da je njegova ekipa za odnose z javnostmi sprožila kampanjo za diskreditacijo njenega imena.

Baldoni je obtožbe zanikal in dejal, da so bile obtožbe soigralke v filmu del načrtovanega osebnega maščevanja.

Medtem ko nekateri oboževalci verjamejo njeni različici dogodkov, je vedno več takšnih, ki se sprašujejo o obnašanju in značaju zvezdnice, še posebno po več podobnih incidentih in viralnih posnetkih, vključno z zelo nespoštljivim odnosom do norveške novinarke Kjersti Flaa v intervjuju leta 2016, povzema T-portal.