Orjaški pajek ga je navdušil

Slavni televizijski kuhar je v teh dneh znova odprl svojo londonsko restavracijo. FOTO: Osebni Arhiv

Srhljivi prigrizki

53-

letnik v oddaji še ni odklonil nobene jedi.

Oboževalci Gordona večinoma ne bi posnemali.

Konec izolacije

Vihal je nos nad kuhanjem nadobudnih bodočih kuharjev in kuhinj različnih restavracij, zdaj pa daje v usta jedi iz sestavin, ki se jih večina ne bi niti dotaknila.smo poznali predvsem kot zahtevnega televizijskega chefa, ki je v oddajah, kot sta Masterchef in Peklenska kuhinja, pil kri tekmovalcem oziroma sodelujočim s svojimi visokimi standardi. Zadnje čase pa mojstra s kuhalnico srečujemo še v nekoliko drugačni vlogi: v oddaji Gordon Ramsay: Uncharted na National Geografic potuje po svetu in odkriva nove okuse, pri tem pa ne zavrne ničesar, kar mu gostitelji ponudijo.Tako si je na Novi Zelandiji denimo privoščil lokalne žuželke, prav tako v Laosu, kjer je poskusil tudi sladkovodne polže. V eni od oddaj je preizkusil tudi morskega prašička, ki pa ga, priznava, kljub dobremu okusu ne bi uvrstil na meni svojih restavracij. Kljub bogatemu naboru jedi iz nenavadnih sestavin je bila ena najbolj čudnih izkušenj uživanje tarantele, ki ga je doletelo pred kratkim.Gigantskega pajka, ki lahko zraste do velikosti krožnika, so 53-letniku ponudili v Gvajani v Južni Ameriki.Lokalni vodnik je ob vidno živčnem Ramsayju pajka najprej s paličico izrinil iz njegove votline. Dvojica je ulov nato popekla na odprtem ognju. Vodnik je pojasnil, da se pečeno ptičjo tarantelo začne jesti pri nogah, Gordon pa je bil pri priči popolnoma očaran.»Nikoli si ne bi mislil, da bom to rekel, ampak v resnici je zelo okusno. Ta kos tukaj je sladek, zelo sladek,« je razkril, dejal, da je meso podobno rakovemu, gledalce pa pozval, naj med morebitnim uživanjem zaprejo oči in si predstavljajo, da jedo perutničke, katerih okus je tudi blizu tarantelinemu. Svojih sledilcev na twitterju pa kljub hvali za opečeno ptičjo tarantelo večinoma ni navdušil. »Ne bi je poskusil, razen če bi bil v divjini na robu smrti. Pa še takrat bi dvakrat pomislil. Uh,« se je glasil eden od komentarjev.Ramsay je svoje oboževalce sicer v teh dneh razveselil s ponovnim odprtjem Restavracije Gordon Ramsay v Londonu. Restavracija, ustanovljena leta 1998, je po zaprtju zaradi epidemije spet začela obratovati 4. julija. Malo pred tem se je kuhar z družino vrnil v London, z družino ga je med karanteno namreč zapustil in se preselil v družinsko hišo v Cornwallu. V izolaciji je bil skupaj z ženoin njunimi petimi otroki, enoletnim, 22-letno, 21-letnima dvojčkomainin 18-letno