Organizira počitnice milijarderjem, zdaj je razkrila njihove kaprice

Koga poklicati, če želite zapreti Versailles za zasebno in intimno večerjo ob svečah? Če ste milijarder, je oseba, ki jo iščete, Jaclyn Sienna India, ki je pred 16 leti ustanovila ekskluzivno potovalno agencijo Sienna Charles, da bi ugodila muham ultrabogatih strank. Od takrat je organizirala več zabav ob piramidah v Egiptu, zasebni zajtrk na vrhu Slavoloka zmage v Parizu in nešteto luksuznih potovanj za svetovne bogataše, piše The Cut.

India pravi, da veliko njenih strank pravzaprav ne živi nikjer – da je ta koncept preživet. »Naše stranke ne hodijo na počitnice. Potovanja so njihov življenjski slog,« pravi India. Večina jih ima neomejena sredstva, željo po porabi in nejasno predstavo o tem, kaj hočejo. In raje bi, da organizacijo prevzame nekdo drug. Tu nastopi ona: »Nikoli nam ni treba reči ne. Gre samo za to, koliko stane in ali ste pripravljeni plačati.« India pripoveduje o tem, zakaj ne mara hotelov (jahte so njena izbira) in kam to poletje odhajajo svetovni milijarderji.

Največ njihovih strank je bilo doslej starih med 55 in 75 let. Največ se jih ukvarja s financami v New Yorku. To mesto je še vedno jnihova največja baza strank. Zdaj jih imajo veliko tudi iz Dallasa in Los Angelesa, trenutno največ iz področja financ in filmske industrije. Zdaj je veliko njihovih novih strank nekoliko mlajših, v 40. in 50. letih in se ukvarjajo s tehnologijo.

»Včasih so ljudje imeli osebne asistente, ki so skrbeli za njihova potovanja, zdaj pa je to preveč za eno osebo. Ljudje so prebogati in prezaposleni. Njihov koledar je nabito poln. Počitnice v Palm Beachu, večerja v ekskluzivnem klubu v New Yorku, Rothkova razstava v Londonu. Ljudje smo po covidu postali pravi nomadi,« pripoveduje lastnic ekskluzivne agencije.

»Mislim, da imajo ljudje preprosto veliko denarja. Iskreno povedano, tako velikih količin denarja še nismo videli. Karkoli že si zamislite, vse je na voljo, ni omejitev. Predstavljajte si, da ste milijarder in da je vsakič, ko vzamete v roke mobilni telefon, priložnost za nakupovanje ali potovanje. V Los Angelesu sta dva tedna, ker je lepo vreme. In potem so v Aspnu, nato na tehnološki konferenci v Big Skyju in potem so spet v Palm Beachu. Če imate ves denar tega sveta in sanjate o nečem, si boste to lahko privoščili. Vprašanje je le, koliko stane in ali ste pripravljeni plačati za to,« o željah svojih klientov pove India.

Kaj vse zahtevajo stranke?

Izkušena turistična organizatorka pove, da je nič več ne preseneti. Je pa zadnje čase res veliko zahtev v zadnjem hipu. Na primer dva dni pred Super Bowlom bo nekdo vprašal: »Imate vstopnice za Super Bowl?« Seveda. »Ali imate najboljše lože?« Da. Vemo, da te zahteve vedno prispejo in to načrtujemo vnaprej. Toda ljudje si večkrat premislijo.. Dali nam bodo datume potovanja in izbrali bomo popoln hotel, izbrali bomo popoln apartma, kontaktirali bomo direktorja, izbrali bomo želeno cvetje v sobi in ustrezno vrsto filtrirane vode. Potem se dan prej vse podre. Stranke pravijo: »Oh, danes nočem v New York, še vedno sem v Los Angelesu, vreme je čudovito«. Vse se spremeni. Zanje smo rezervirali Carbone, potem pa nočejo več jesti v Carbonu, ker so pravkar obiskali italijansko restavracijo v Los Angelesu in so siti ter nočejo testenin in se počutijo debeli. Znebimo se torej testenin in rezervirajmo solate. Skratka, vse se ves čas spreminja, povzame India.

Kakšne so razlike med potovanji milijarderjev in potovanji navadnih smrtnikov?

India pove, da je največja razlika v tem, da ultra bogati ljudje svojo prtljago pošljejo na lokacijo. Ne tovorijo je s sabo na letalo in drugod. Nekoliko presenetljiva pa je še druga značilnost potovanj telo bogatih ljudi, in sicer ta, da redko jedo v restavracijah. Ponavadi z njimi potujejo njihovi osebni kuharji, da jim zagotavljajo diete, ki so jih vajeni in ki jih hočejo.