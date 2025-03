Organizatorji Eurosonga sprejeli šokantno odločitev! Ker ima vulgaren prizvok, bo morala narediti to (VIDEO)

Evrovizijski svet je pretresla šokantna novica. Organizatorji tekmovanja EBU so namreč sprejeli odločitev, da prepovejo besedilo v pesmi Kant (Singing) predstavnice Malte Miriane Conte. In čeprav »kant« v malteščini pomeni petje, ima v angleščini zelo vulgaren prizvok, zato so organizatorji sprejeli omenjeno odločitev.

Malteška pevka se je na odločitev že odzvala na Instagramu: »Trenutno snemam uradni videospot za 'Kant', dobesedno živim svoje najboljše življenje. Pravkar smo bili obveščeni, da se je EBU odločil prepovedati malteško besedo 'kant'. Čeprav smo šokirani in razočarani, še posebej, ker imamo manj kot teden dni časa, da pošljemo pesem, vam obljubljam tole: šov se bo nadaljeval.«