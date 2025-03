Oporoki tragično preminulega igralca in njegove žene objavljeni. Otrokom niti centa?

Gene Hackman velja za enega od najuspešnejših igralcev vseh časov. Med drugim je zaigral v filmih Francoska zveza, Bonnie in Clyde ter Veličastni Tenenbaumi.

Prvo večjo vlogo je odigral v drami Lilith leta 1964, kjer je pred kamero stal z Warrenom Beattyjem. Tri leta pozneje sta zaigrala tudi v filmu Bonnie in Clyde. Hackman je za vlogo Clydovega brata prejel prvo nominacijo za oskarja za najboljšega stranskega igralca.

Ko je za vlogo v filmu Francoska zveza (1971) prejel še oskarja za glavno vlogo, se je njegova filmska kariera začela strmo vzpenjati. Sledili so filmi, kot so Ptičje strašilo (1973), leto pozneje Prisluškovanje ter uspešnici Firma (1993) in Škrlatna plima (1995).

V karieri, ki je trajala štiri desetletja, je poleg dveh oskarjev prejel še dve bafti in štiri zlate globuse. Že pred desetletji se je umaknil iz Hollywooda in se pri skoraj 75 letih upokojil. Pisal je knjige, kot sta roman o državljanski vojni Escape from Andersonville z letnico 2008 in triler Pursuit (2013). Dejaven je ostal vse do visoke starosti.

Betsy Arakawa je bila njegova druga žena. Poročila sta se leta 1991, prej pa je bil Hackman od leta 1956 do leta 1986 poročen s Faye Maltese, s katero sta imela sina in dve hčerki.