Oporoka Giorgia Armanija: tega ni nihče pričakoval

Pokojni modni oblikovalec Giorgio Armani je v svoji oporoki dedičem naročil, naj postopoma prodajo revolucionarno modno hišo, ki jo je ustvaril pred 50 leti, ali naj podjetje uvrstijo na borzo.

S tem se je začel prevzem ene najbolj prepoznavnih svetovnih modnih znamk, kar predstavlja velik preobrat za podjetje, ki je izjemno cenilo svojo neodvisnost in italijanske korenine.

Armani, ki je bil v modni industriji znan kot kralj Giorgio, je, star 91. let umrl 4. septembra. Ker ni imel otrok, ki bi po njem dedovali njegovo premoženje, vredno med 11 in 13 milijard evrov, so se mnogi spraševali, kdo bo njegov naslednik.

FOTO: Claudia Greco/Reuters

Kdo ima prednost pri nakupu?

Oporoka določa, da naj imajo prednost pri nakupu naslednji modni velikani:

LVMH (francoski luksuzni konglomerat),

L’Oréal (kozmetični velikan),

EssilorLuxottica (vodilno podjetje za očala),

ali druga skupina enakega statusa, ki jo določi fundacija Giorgio Armani, ustanovljena v soglasju z njegovim dolgoletnim poslovnim in življenjskim partnerjem Pantaleom Dell’Orcom z namenom ohranjanja oblikovalčeve zapuščine.

Vse tri omenjene družbe so že izdale izjave, da so odprte za možnost sodelovanja.

Presenetljiva določila

Natančno določanje prodaje deležev in francoskih družb kot možnih kupcev je mnoge presenetilo, saj je Armani dolga leta odločno zavračal idejo o prodaji ali javni kotaciji svojega podjetja.

Bernard Arnault, lastnik LVMH-ja, je v izjavi zapisal:

FOTO: Stefano Rellandini /Afp

»Giorgio Armani nas je s tem, ko nas je imenoval za možnega partnerja njegove izjemne modne hiše, počastil. Če bi v prihodnosti sodelovali, bi bil LVMH predan nadaljnji rasti in utrjevanju vodilne vloge po svetu.«

Iz EssilorLuxottica, ki ima poslovne vezi z Armanijem, so prav tako sporočili, da bodo razmislila o morebitnem dogovoru.

Tudi L’Oréal, ki ima z Armanijevo skupino do leta 2050 sklenjeno licenčno pogodbo, je napovedal, da bo preučil priložnost.

Finančni podatki in strateške možnosti

Kljub upočasnitvi svetovne luksuzne industrije ima Armani še vedno velik tržni potencial. LVMH, ki je vreden 240 milijard evrov in ima ugled potrpežljivega in strateškega vlagatelja, bi lahko bil najbolj resen kupec.

Analitiki iz Berenberga ocenjujejo, da bo LVMH najverjetneje izkazal največje zanimanje, saj ima strateški interes in finančno zmožnost za nakup. Vrednost podjetja vrednotijo na 5 do 7 milijard evrov.

Konkretna navodila v oporoki

Oporoka, ki jo sestavljata dva dokumenta, je bila pri notarju vložena marca in aprila, ter določa naslednje:

Dediči morajo v 18 mesecih po Armanijevi smrti prodati 15 odstotkov deleža modne hiše. Nato morajo v treh do petih letih istemu kupcu prodati še dodatnih 30–54,9 odstotkov.

Če prodaja drugega paketa delnic ne bi bila izvedena, oporoka določa, da se izvede začetna javna ponudba delnic, bodisi v Italiji ali na enakovrednem trgu. Italijanska notarska zbornica opozarja, da so takšne določbe pravno zavezujoče.

FOTO: Albert Gea/Reuters

Armani vstopa v novo obdobje

Z leti je znamka Armani revolucionarno oblikovala sodobno modo s svojimi minimalističnimi suknjiči in oblekami. Prejela je številne ponudbe za prevzem, med drugim leta 2021 s strani Johna Elkanna iz družine Agnelli, pa tudi Guccija, ko je bil še pod vodstvom Maurizia Guccija.

Armani je bil edini večinski lastnik podjetja, ki ga je v 70. letih ustanovil s pokojnim partnerjem Sergiem Galeottijem. Do konca življenja je nad njim ohranil popoln ustvarjalni in upravljavski nadzor.

Podjetje je v letu 2024 ustvarilo 2,3 milijarde evrov prihodkov, vendar so operativni dobički padli pod tri odstotke prihodkov, kažejo analize Berenberga.

Glasovalne pravice in vloga fundacije

Oporoka določa šest različnih vrst delnic z različnimi glasovalnimi pravicami. Fundacija bo tako v primeru prodaje kot v primeru uvrstitve na borzo ohranila najmanj 30,1 odstotni delež.

»Fundacija nikoli ne bo imela manj kot 30 odstotkov kapitala, s čimer bo trajno zagotavljala spoštovanje temeljnih načel ustanovitelja,« je izjavil izvršni odbor, fundacije, ki jo bo skladno s statutom kot predsednik vodil Dell’Orco, piše Reuters.