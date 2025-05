Ona na ulici v tangicah, on pa opeva Hitlerja: par, ki živi od škandala (VIDEO)

Bianca Censori, 30-letna avstralska arhitektka in žena Kanyeja Westa, je v Španiji znova pritegnila pozornost s svojo izzivalno opravo. V videoposnetku, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, je Bianca oblečena v usnjen bodi s tangicami, tako da ima razgaljeno zadnjico. Njen mož si je nadel bele hlače, črno preveliko jakno in olivno zeleno kapo.

Bianca se je v visokih PVC škornjih samozavestno sprehodila proti možu, ki je opazoval njen prihod, nato pa mu je sedla v naročje. Njena oprava, sestavljena iz mini usnjenega korzeta brez naramnic in tangic, je razkrivala praktično vse.

V nekem trenutku je Kanye roko naslonil na njeno zadnjico, kar so opazili številni mimoidoči in snemalna ekipa v ozadju. Videoposnetek je dodatno podžgala prisotnost njene sestre Angeline, ki je bila oblečena v prav tako drzno kombinacijo čipkastih hlač in ohlapnega modrčka ter močno spominjala na Bianco iz časa, ko je nosila krajšo pričesko.

Sam sebe označil za nacista

Medtem ko Bianca in Kanye dvigujeta prah, kjerkoli se pojavita, Kanye posebno razburja z novo glasbeno kontroverzo. V videospotu za pesem Heil Hitler (Hooligan Version), ki so jo mnogi že označili za ekstremno žaljivo in antisemitsko, se Ye pojavlja z moškimi v živalskih kožah, medtem ko v besedilu odkrito izraža simpatije do nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja.

Bianca Censori se že dlje časa pojavlja razgaljena v javnosti. FOTO: Stil

Šokantno je tudi to, da v pesmi odkrito govori o svojem spolnem življenju z Bianco. Kanye z eksplicitnimi izrazi opisuje svoje spolne preference in partneričino vlogo v teh situacijah.

Kanye West je zaradi svojih antisemitskih izjav že večkrat izgubil poslovna partnerstva in dostop do platform, zdaj pa s tovrstnimi projekti še dodatno krepi ugled nekoga, ki zavestno prestopa meje sprejemljivega. Javnost je razdeljena – nekateri vidijo v njegovem početju »umetniški upor«. Večina meni, da je to le še en korak na poti k samouničenju, obenem pa opozarjajo na nevarno trivializacijo zgodovinskih grozot.