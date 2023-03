Ona je najnevarnejša članica kraljeve družine, boji se je tudi Camilla: za to obstaja dober razlog

Princesa Anne je sicer 16. v vrsti za prestol, a je vse življenje zasedala pomembno mesto bo kraljici Elizabeti II. Je ženska, ki se je sama odločila, da njeni otroci ne bodo nosili kraljevih nazivov, in oseba, ki se je ločila takrat, ko se to 'ni smelo'. Velja tudi za najnevarnejšo članico kraljeve družine. Zakaj? Ker nima česa izgubiti.

Princesa Anne je edina hči kraljice Elizabete in princa Filipa. Pravijo, da je »izjemno težka«, da ne beži pred ničimer, da se drži tradicije kot 'pijanec plota' in da dela vse po pravilih.

Vendar se zadnje čase zdi, da v kraljevi družini nima posebne vloge. Številne že skrbi, zakaj se na svojih dolžnostih ne pojavlja v tolikšni meri, kot se je v času življenja kraljice Elizabete.

Kaj vemo o princesi Anne?

1. Princesa Anne svojih staršev nikoli ni klicala 'mama' in 'oče', ampak samo 'kraljica' in 'vojvoda'.

2. Sovraži rokovanje in nikoli nikomur ne poda roke, drži se čim bolj stran.

»Na dogodkih se ne moreš rokovati z vsemi, zato niti ne začenjaj. Tega sem se vedno držala, a vidim, da pri drugih ni tako. Konec koncev se mi zdi rokovanje popolnoma absurdno,« je dejala Anne.

3. Vse življenje je čutila, da je v senci svojih staršev in brata, novega kralja.

»Ko smo bili kot najstniki na turneji s kraljico, smo vedno vedeli, da ljudje ne ploskajo nam. Sprva je bilo težko, a sem se navadila biti v senci, biti tista druga, ki ni v središču pozornosti,« pravi Anne.

4. Davnega leta 1973 se je princesa Anna odločila odreči nazivu Lady in tako svojima otrokoma, Petru in Zari, odrekla kraljeva naziva.

»Mislim, da jima je bilo lažje in mislim, da bi se številni strinjali, da z nazivom prihajajo različne težave,« je dejala.

5. Camilla, žena kralja Karla III., živi v strahu pred princeso Anne in to zaradi ene stvari: Anne je ne prenese. In zakaj? Princesa je bila namreč, preden se je poročila, v zvezi s Camillinim prvim možem Andrewom Parkerjem.

»Afera med Andrewom in Anne ni uspela, a mislim, da sta se imela zelo rada. Še več, mislim, da se še vedno ljubita,« pravi vir blizu kraljeve družine.