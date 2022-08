Oktobra prihaja Vozovnica za raj

V Hollywoodu so v teh dneh začeli predvajati napovednik za filmsko romantično komedijo Ticket to Paradise (Vozovnica za raj), ki bo na filmska platna prišel 21. oktobra. Napovednik je vzbudil pozornost ljubiteljev lahkotnejših filmskih žanrov, ker v njem nastopata superzvezdi, Julia Roberts in George Clooney.

Čeprav je zgodba filma romantična komedija, v njem glavna junaka igrata ločenca, ki drug do drugega v filmu ne čutita več nobenih simpatij. V napovedniku se lahko vidi del dialoga, ko Clooney o zakonu z Robertsovo pove, da je bilo to 19 najbolj groznih let v njegovem življenju. »Saj sva bila poročena le pet let,« mu oporeka Julia Roberts, nakar Clooney odvrne, da je računal še leta, ko je moral okrevati od posledic njunega zakona.

Za dosego višjega cilja

Glavni zvezdi med snemanjem. FOTO: Twitter

Film se vrti okrog zgodbe, ko Clooney in Robertsova prideta na indonezijski otok Bali z enim samim namenom. Prepričati njuno zaljubljeno hčerko, ki jo igra Kaitlyn Dever, naj ne naredi iste napake, ki sta jo ona dva naredila pred 25 leti, ko sta se poročila takoj, ko sta se zaljubila, ne da bi prej spoznala drug drugega. Njuna naloga seveda ni lahka, saj morata najprej med seboj razčistiti nekatere nesporazume, zato, kot pišejo v Hollywood Reporterju, lahko v filmu pričakujemo nekaj ostrih besed in nenehnih zbadljivk, a morata preseči antipatijo drug do drugega, da bi dosegla višji cilj – preprečiti prehitro poroko lastne hčerke. Tudi tako, da ukradeta poročna prstana, sprožita pretep s hčerkinim zaročencem in podobno.

21. oktobra bo premiera romantične komedije Vozovnica za raj.

V filmu družbe Universal, ki ga je režiral Ol Parker, režiser filma Mamma Mia! Spet začenja se, scenarij zanj pa je napisal Daniel Pipski, nastopajo tudi Billie Lourd, Lucas Bravo, Amanda O'Dempsey, Rowan Chapman, Murran Kain in Vanessa Everett. George Clooney je v izjavi za revijo dejal, da je bilo snemanje prijetno in po svoje zabavno, saj romantične komedije ni posnel vse od leta 1996, ko je na filmska platna prišel film Tistega čarobnega dne, Julia Roberts pa je povedala, da si je, ko je prebrala scenarij, mislila, ta film bo deloval le, če bo v njem igral tudi Clooney. Igralca sta doslej skupaj igrala v treh filmih, Oceanovih 11 (2001), Oceanovih 12 (2004) in Denarne igre (2016). Julia Roberts je igrala tudi v Izpovedih nevarnega uma, režiserskem prvencu Georgea Clooneyja.