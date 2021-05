Oklestil bo monarhijo

Princ Charles menda resno razmišlja, da bo, potem ko bo prevzel prestol, močno oklestil število tako imenovanih delovnih članov kraljeve družine. Poleg kraljice so trenutno v službi domovine, kar vključuje veliko humanitarnega dela, pokroviteljstev, uradnih obiskov in podobnega, še Charles in njegova žena Camilla, njegov brat princ Edward z ženo Sophie, princesa Anne ter princ William in Kate. Princu Andrewu so obveznosti in naloge odvzeli zaradi škandala, povezanega z njegovim prijateljevanjem z Jeffreyjem Epsteinom, princ Harry in Meghan pa sta družino zapustila sama. Preostali kraljičini vnuki in vnukinje se v javnosti pojavljajo bolj redko, a kljub temu vsaj delno živijo na račun Britancev.



Če bo obveljala Charlesova, pa bo med tistimi kraljevimi, ki bodo svoje plače prejemali iz davkoplačevalskega denarja, ostalo le šest najvidnejših članov družine, najverjetneje se bo seznam zaključil pri Williamu in Kate, koga od svojih sorojencev namerava odrezati, pa za zdaj ni znano. Govorice so Britanci pozdravili, saj gre mnogim v nos, da kraljevi živijo na veliki nogi, in to na njihun račun, veliko raje bi namreč videli, da si tudi oni v 21. stoletju najdejo lastne službe.

