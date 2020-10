FOTO: Instagram

Nekdanja smučarkaje po navadi urejena od glave do pet. Pojavlja se na rdečih preprogah, na instagramu pa objavlja zapeljive fotografije. Tokrat pa je njena objava presenetila vse ljubitelje idiličnih fotografij. Lindsey je bila namreč pri zobozdravniku, kjer so ji zbrusili in popravili prva dva zoba.»Imamo nove zobe, opozarjam pa, da je vsebina nekoliko ogabna.«Na koncu je seveda dobila bleščeč filmski nasmeh in spet se bo lahko smejala na vsa usta.