Ojoj, kako neprijetno! Dodik se je v Izraelu skušal fotografirati z Netanjahujem, a so ga takoj odstranili

Milorad Dodik, predsednik Republike Srbske in iskana oseba bosansko-hercegovskega pravosodja, se je na družbenem omrežju X pohvalil s fotografijo s premierjem Izraela Benjaminom Netanjahujem. A kot poroča portal Novi.ba, je bil v resnici dogodek zanj precej neprijeten in ponižujoč.

Na posnetku z mednarodne konference o antisemitizmu v Jeruzalemu je razvidno, da je Dodik najprej poskušal vzpostaviti stik z izraelskim premierjem, ko je ta prispel na prizorišče. Ne da bi bil povabljen, je samozavestno sedel poleg njega, a so mu gostitelji kmalu jasno dali vedeti, da tam ni njegovo mesto. Prosili so ga, naj vstane in zapusti stol. Po poročanju portala Novi.ba je najverjetneje poskušal pridobiti fotografijo, na kateri bi sedel poleg izraelskega premierja, vendar mu to ni uspelo. Zato ga je moral pozneje pričakati na hodniku in se tam fotografirati.

Po poročanju Jerusalem Posta naj bi bil Dodik že v Izraelu, ko je bosansko-hercegovsko pravosodje zoper njega izdalo tiralico. Konferenco v Jeruzalemu je zapustil že po eni uri – neuradno zato, ker naj bi mu izraelski predstavniki sporočili, da je njegova prisotnost na dogodku diplomatsko nezaželena.

»Prišel sem v Izrael, da bi spregovoril proti antisemitizmu. Namesto tega sem se počutil nezaželenega – kot vsiljivec,« je izjavil Dodik.