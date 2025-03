Ojoj, kaj počne Melania med Donaldovim intervjujem? (VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump sta konec januarja obiskala Kalifornijo, ki so jo prizadeli uničujoči požari, in Severno Karolino, ki je ogromno škodo utrpela zaradi orkana Helene.

Spremljali so ju seveda tudi mediji in eden od posnetkov je dober mesec pozneje spet vzbudil pozornost javnosti. Na njem Trump odgovarja na novinarska vprašanja, Melania pa stoji ob njem. S tem ne bi bilo prav nič narobe, če ne bi nekdo opazil, da se prva dama nenavadno vede.

Medtem ko je njen mož govoril, je sama namreč premikala ustnice, kot bi imela tudi sama kaj povedati, čeprav iz njenih ust ni bilo glasu. Pod posnetek so se seveda vsuli komentarji, večinoma so se uporabniki družabnih omrežij spraševali, kaj Melania vendar počne, spet drugi so se iz nje začeli neusmiljeno norčevati.

Je zgolj pozirala?

»Na zaprisegi jo je Donald skoraj poljubil in njene ustnice si še niso opomogle,« se je ponorčeval eden od komentatorjev, medtem ko je drugi ugibal, ali je Sevničanka ravno obiskala lepotnega kirurga in se še privaja na popravljene ustnice.

»Obstaja metoda, s katero so na fotografijah ustnice videti večje, in sicer jih je treba povsem sprostiti, nato pa skoznje pihniti zrak. Modeli to počno ves čas in ne dvomim, da metodo pozna tudi Melania, glede na to, da je bila nekoč sama model. Mislim, da počne to,« pa je grimase poskušal pojasniti nekdo tretji, medtem ko so se nekateri drugi strinjali, da je bila prva dama zgolj nervozna, ko je nervozna pa menda pogosto premika ustnice na način kot na posnetku.