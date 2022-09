Oglasili so se sosedi Severinine matere: Vpila je in jokala

Potem ko se je te dni razvedelo za prepir med Severino in njeno sestro Marijano Popović v stanovanju v stavbi, kjer živi njuna mati Ana Vučković, so se oglasili sosedi. »Ona je trkala in vpila: 'Prva pomoč, prva pomoč!' Dala sem ji vodo in klicala reševalce. Jokala je,« je povedala za Dnevnik Nove TV ena od njih o obnašanju Severinine sestre. »Ni bila hudo poškodovana, bila je vznemirjena.« Govori se, da je do incidenta prišlo zaradi lastnine.

Mati brani Severino

Sosedi trdijo, da so klicali policijo, ki pa se ni pojavila vse do jutra. Tam pravijo, da so prijavo dobili naknadno, sosedi pa pravijo, da to ni res. »Znorela sem, ko sem videla članek. Da niso prejeli prijave ... Kot da smo neumneži. Njihov odgovor je bil: 'imamo prijavo, zato je klic krajši,'« je povedala ena soseda in pokazala na telefonu klice policije okrog dveh zjutraj.

Marijana je podala prijavo zoper Severine zaradi napada vpričo njune matere. Sestri sta se sprli okoli enih zjutraj. Prepir naj bi se sprevrgel v fizično obračunavanje, zaradi česar naj bi Marijana poiskala pomoč v bolnišnici. Za Večernji list je spregovorila še mati: »Marijana se je vzela od nikoder, sama se je vrgla, ni prvič, da je prijavila sestro.«