Oglasili so se otroci Gena Hackmana: »Oboževali so ga milijoni, a za nas je bil le …«

Potem ko je v filmskem svetu odjeknila novica o smrti Gena Hackmana in njegove žene Betsy Arakawa, so izjavo za javnost podali tudi njegovi trije otroci iz prvega zakona z bančno uslužbenko Faye Maltese: Leslie Anne, Elizabeth Jean in Christopher Hackman.

Gene in Faye sta bila poročena med letoma 1956 in 1986.

Oče in dedek

»Zaradi njegove izjemne filmske kariere so ga oboževali in občudovali milijoni po svetu, a za nas je bil le oče in dedek. Izguba nas je zelo prizadela in močno ga bomo pogrešali,« sta hčerki in sin zapisali v skupni izjavi, ki se ji je pridružila tudi edina igralčeva vnukinja.

Posmrtni ostanki zvezdnika in njegove žene ter psa so bili na njunem domu v Novi Mehiki najdeni včeraj, a glede na stopnjo razkroja teles obstajajo sumi, da se je tragedija zgodila pred dvema tednoma, preiskava še poteka, piše People.

Znakov nasilne smrti ni, prav tako je bilo ugotovljeno, da v hiši ni uhajal plin. Možnost o zastrupitvi z ogljikovim monoksidom je omenila njegova hči Elizabeth, ki je za TMZ povedala, da čeprav oblasti še niso prepričane o vzroku smrti njenega očeta in mačehe, menijo, da bi lahko šlo za zastrupitev zaradi vdihavanja strupenih plinov.

Ponovno je poudarila, da ni znakov nasilnega dejanja.

Gasilska služba sicer ni našla znakov izpusta ogljikovega monoksida ali zastrupitve, je pa eden od preiskovalcev opozoril, da pri nekaterih, ki so temu plinu izpostavljeni, ti niso očitni.

Tiskovni predstavnik plinskega podjetja New Mexico Gas, je za Associated Press potrdil, da plinska družba, kljub temu da napake na plinski napeljavi v hiši in okoli nje niso bile zaznane, pri preiskavi sodeluje s šerifovim uradom.