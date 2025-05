Oglasila se je žrtev Meghan Markle: »Vsak dan trpim bolečine.«

Meghan Markle se je znova znašla v težavah, ki bi jo tokrat lahko stale kar 9,4 milijona evrov.

Tolikšno odškodnino namreč zahteva Robin Patrick, Američanka, ki trdi, da je po uporabi kopalne soli, za katero recept je Meghan Markle predstavila v Nertflixovi seriji Z ljubeznijo, Meghan utrpela hude opekline, poroča Daily Mail.

Patrickova, ki sicer boleha za sladkorno boleznijo, trdi, da je njena koža prizadeta na 18. mestih, da ima razjede na koži ter občutek, kot da gori od znotraj.

Zdravstveni strokovnjaki so že marca opozorili, da bi lahko kopalna sol, če ni pravilno pripravljena, povzročila opekline. Meghan naj namreč ne bi podala natančnega recepta, temveč je dejala le, da je treba uporabiti kar precej soli.

Za Radar Online je Robin zaupala, da je gledala Netflixovo oddajo Z ljubeznijo, Meghan in posnemala sestavine, ki jih je nekdanja članica kraljeve družine uporabila za pripravo kopalne soli kot darilo za svojega prijatelja in vizažista Daniela Martina.

Marklova je zmešala epsom sol, himalajsko sol, olje arnike in sivkino olje. Patrickova je povedala, da je poskušala kopalno sol sama preizkusiti tako, da jo je raztopila v topli vodi v svoji kopalni kadi.

Obrnila se je tudi na vojvodinjo

Poškodovana gledalka je pismo, v katerem opisuje hude poškodbe in posttravmatsko stresno motnjo, ki jo je doživela po usodni kopeli, poslala pismo vojvodinji Susseks, Netflixu in produkcijski hiši Archewell Productions.

Zahteva najmanj 75.000 dolarjev (67.000 evrov) za kritje zdravniških izdatkov, povezanih z njenimi poškodbami, ter 10 milijonov dolarjev (9,4 milijona evrov) odškodnine, saj Meghan in ustvarjalce serije obtožuje malomarnosti in zanemarjanja javne varnosti.

Meghanin odvetnik je na navedbe odgovoril z besedami, da bi Robin morala poznati tveganja uporabe epsom soli pri sladkorni bolezni: »Proti nikomur, ki je sodeloval pri produkciji ali distribuciji serije, ni mogoče vložiti tožbe zaradi malomarnosti,« je dejal.

Vendar pa Robin meni, da bi morala imeti serija opozorilo glede morebitnih alergijskih reakcij, in trdi, da Meghan ni izpolnila svoje dolžnosti do gledalcev, saj jim ni podala ustreznih opozoril.

Usodna kopel

Po ogledu priljubljene serije, v kateri je predstavljena kopel z naravnimi sestavinami, se je Robin Patrick odločila pripraviti kopalno sol po Meghaninem navdihu. Zmešala je sestavine in namesto sprostitve doživela bolečo izkušnjo.

»Sprva sem občutila rahlo mravljinčenje, brez posebnega nelagodja. A ko je voda dosegla moja stopala in zadnjico, sta se pojavila močan pekoč občutek in izrazita bolečina,« je povedala.

Nemudoma je zapustila kad, vendar jo je radovednost pripeljala do tega, da je v kopel pomočila roko in nadlaket. »Takoj sem začutila žgoč občutek, bolečina pa se je le še stopnjevala,« je dodala.

Kmalu so se na spodnjem delu telesa začele pojavljati boleče razjede, edina kratkotrajna pomoč so bila razpršila z lidokainom.

»Opekline še niso zaceljene, na dotik so boleče in zelo neprijetne. Vsak dan trpim stalne bolečine in nelagodje, pojavljajo se nove rane in mehurji,« trdi Robin, ki dodaja, da simptomi resno vplivajo na njeno vsakodnevno življenje.

Prhanja s toplo vodo ne prenaša, oblačila jo motijo, še posebej pa jo skrbi, ker ima sladkorno in avtoimunsko bolezen:

»Moja koža je že sicer suha, predvsem na nogah in stopalih, ob oslabljenem imunskem sistemu pa se bojim okužb, sepse in drugih zapletov. Občutek bolečine je, kot da gorim od znotraj,« je zaključila Robin, ki še vedno čaka na popolno okrevanje.