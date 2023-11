Oglasila se je družina Matthewa Perryja: pomagajte, kolikor lahko

Pred mesecem dni je svet pretresla vest, da se je za vedno poslovil Matthew Perry, ki se je večini v spomin zapisal z likom sarkastičnega in zabavnega Chadlerja Binga iz serije Prijatelji.

Sedaj so se oglasili člani njegove družine in za časopis People povedali, da so v spomin pokojnemu igralcu ustanovili poseben sklad, ki je zaživel 3. novembra.

Igralec se je večkrat boril z odvisnostjo in je o tem odkrito pripovedoval, njegova družina pa želi s to potezo pomagati vsem, ki se znajdejo v njemu podobnih težavah.

»Pomembno se nam zdi, da kot družina spoštujemo Matthewevo zapuščino. Namen, ki ga ima Sklad Matthew Perry, je pomagati tistim, ki trpijo za to boleznijo,« so povedali.

Smrt mu je prekrižala načrte

Pred smrtjo je Perry nameraval ustanoviti takšen sklad, ki bi pomagal vsem s težavami, kakršne je imel sam. Boril se je namreč z odvisnostjo do alkohola in zdravil.

Perryjev oče Keith Morrison je na družabnih omrežjih spodbudil vse, naj prispevajo v ustanovljeni sklad:

»Običajno tega ne počnem, letos je drugače. Pomagajte, kolikor lahko, bil bi vam hvaležen,« je zapisal na družabnem omrežju X.