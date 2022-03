Oglasila se je družina Bruca Willisa in potrdila strah oboževalcev

Nedavno smo poročali, da ima legendarni igralec Bruce Willis (66), ki se ga mnogi verjetno spomnite iz serije filmov Umri pokončno, 12 opic, Peti element, Armagedon, Šesti čut, težave z zdravjem. To naj bi se kazalo v tem, da si ne zmore več zapomniti besedila. Danes se je prek instagrama oglasila njegova hči Rumer Willis, ki se mu je rodila v zakonu z igralko Demi Moore.

»Brucovim neverjetnim podpornikom bi kot družina želeli sporočiti, da se naš ljubljeni Bruce sooča z zdravstvenimi težavami – nedavno so mu postavili diagnozo afazija, ki vpliva na njegove kognitivne sposobnosti. Po temeljitem premisleku se Bruce zato umika od kariere, ki mu je pomenila ogromno.«

Družina se je znašla v zahtevnem obdobju, piše Rumer, vsem pa so hvaležni za neizmerno ljubezen, sočutje in podporo. Pod objavo so podpisani Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel in Evelyn.