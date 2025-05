Oglasil se po osmih letih: Brad Pitt je končno o ločitvi od Angeline Jolie

Brad Pitt je bil z Angelino Jolie poročen od leta 2014 do 2019.

Spoznala sta se na snemanju filma Gospod in gospa Smith, govorilo se je, da je prav lepa igralka kriva za razpad zakona med Bradom Pittom in Jennifer Aniston, piše Hello Magazine.

FOTO: Kevork Djansezian/Reuters

Objavi, da se ločujeta, je sledila grda osemletna bitka. Pranje umazanega perila in obtožbe z obeh strani so več let polnile naslovnice.

Brad in Angelina imata šest otrok: Maddoxa, Paxa, Zaharo, Shiloh in dvojčka Knoxa ter Vivienne. Po poročanju tujih medijev naj nobeden od njih ne bi govoril z očetom. Nekateri so celo opustili njegov priimek.

FOTO: Tim P. Whitby/Gettyimages

Ločitev med Bradom in Angelino je bila zaključena decembra lani in igralec jo je v junijski izdaji revije GQ prvič javno komentiral.

Brad Pitt trenutno promovira svoj novi film F1. Na vprašanje novinarja, ali potem, ko sta z bivšo končno uradno končala ločitev, čuti olajšanje, je odgovoril:

»Ne, mislim, da to ni bila tako pomembna stvar. Je pač nekaj, kar se je, pravno gledano, zaključilo.«

V istem intervjuju je priznal, da je njegovo ljubezensko življenje vedno tema za novice:

»Že 30 let je to novica. Ali nekaj drugega, povezanega z mojim zasebnim življenjem.«

Po osmih letih drame ...

»Pred več kot osmimi leti je Angelina vložila zahtevo za razvezo od gospoda Pitta. Ona in otroci so zapustili vse nepremičnine, ki so jih delili z njim, in od takrat se osredotoča na iskanje miru in ozdravitve za svojo družino,« je ob zaključku bitke za Page Six povedal igralkin odvetnik James Simon in dodal:

»To je le en del dolgotrajnega procesa, ki se je začel pred osmimi leti. Iskreno povedano, Angelina je izčrpana, a ji je odleglo, da je ta del zaključen.«