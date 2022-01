Oglasil se je Schumacher (FOTO)

Rojstni dan je včeraj praznoval Michael Schumacher. O nekdanjem večkratnem prvaku formule 1 javnost ne ve prav veliko, saj je od hude nesreče v francoskih Alpah 29. decembra 2013 popolnoma umaknjen od oči javnost. Mnoge zanima, kako je, tu in tam v javnost prikaplja kakšna informacija, vse, kar si družina želi, pa je zasebnost.

Ob očetovem rojstnem dnevu – Michael je dopolnil 53 let – se je oglasil sin Mick. »Vse najboljše, oči. Dnevi, kot so tile, so imeli velik vpliv na krepitev moje strasti do avtomobilizma in ga imajo še danes. Hvaležen sem za vse izkušnje, ki si mi jih dal, in za vse tiste, ki jih bom še doživel.«