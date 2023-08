Odziv Britney Spears na domnevne nenavadne obtožbe (kmalu) bivšega moža

Potem ko je v medije prišla vest o ločitvi nekdanje pop princeske Britney Spears in 12 let mlajšega Sama Asgaharija in potem ko se je on o ločitvi razpisal na instagramu, kjer je med drugim zapisal, da bosta kljub ločitvi ohranila ljubezen in spoštovanje drug do drugega, ter prosil zasebnost, se je oglasila tudi pevka.

Več preberite na portalu ONA.