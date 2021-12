Odvisnost od alkohola zamenjal s seksom

Seks je nadvse opojna droga, ki ti zamegli razum, da postaneš slep za vse razen za želje in potrebe svojega telesa. To nadvse dobro ve hollywoodski zvezdnik James Franco, ki je odvisnost alkohola že pri mladih 17 letih zamenjal za zasvojenost s seksom, zaradi katere mu je bila zvestoba španska vas.

»To je zelo močno mamilo. Z njim sem bil zasvojen več kot 20 let. Imel sem dekleta, a prevaral sem prav vse,« je priznal igralec. Isabel Pakzad, s katero se je začel videvati leta 2017, je prva, ki ji ni nataknil rogov. A kot zaradi seksualne droge ni znal ostati zvest, tako je bila ta ista droga tista, zaradi katere je skakal v postelje svojih študentk igre, kar ga je stalo ugled. Pred petimi leti se je namreč znašel v vrtincu obtožb neprimernega vedenja in izkoriščanja svojega učiteljskega in zvezdniškega statusa za zadovoljevanje spolnih potreb, kar ga je pripeljalo celo na zatožno klop. »Priznam, spal sem s svojimi študentkami, kar je bilo narobe. A tedaj nisem jasno razmišljal in sem menil, da je vse v redu, saj smo vsi odrasli in gre za sporazumne odnose.«

Profesor Franco

Igralec priznava, da je bilo njegovo ravnanje napačno, in se poskuša poboljšati. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Med letoma 2014 in 2017 je imela vrata odprta Francova igralska šola, kjer so se igralske slave željne mladenke urile v sedmi umetnosti pod zverziranim očesom oskarjevskega nominiranca. Tiste privlačnejše pa so dobile še precej več kot le napotke, saj naj bi James s prenekatero seksal in mnoge med njimi pod pretvezo snemanja silil v simulacijo seksa, ne meneč se za standarde filmske industrije. To in več je privrelo na plan pred tremi leti, ko sta zvezdnika v luči predhodnih očitkov spolnih prekrškov in neprimernega vedenja na zatožno klop zvlekli dve nekdanji študentki. »Profesor Franco se je vedel neprimerno, študentke je spreminjal v seksualne objekte,« sta nanj pokazali s prstom in še dodali, da si je s šolo v resnici poskušal ustvariti dotok mladih žensk, ki so bile v imenu izobraževanja izpostavljene njegovemu osebnemu in poklicnemu spolnemu izkoriščanju. Igralec je vse obtožbe sicer zanikal, a se letos vseeno pogodil, da jima izplača dva milijona. Zdaj pa je prvič priznal, da je bilo njegovo ravnanje napačno, a da šole nikakor ni ustanovil z namenom, da bi imel na dosegu roke cel bazen mladih lepotic. »Spal sem s svojimi študentkami, a šole nisem ustanovil zaradi tega kot tudi nisem sam izbiral, kdo bo pri mojih predavanjih. Šola ni bila del premetenega načrta, kako priti do deklet. Res pa je, da se nisem zavedal, da sem bil na položaju moči, na to niti pomislil nisem. In prav tako nisem pomislil na čustva drugih. Nikogar nisem hotel prizadeti,« se je prvič razgovoril in še dodal, da tedaj, ko se je znašel na tnalu, o tem pač ni želel govoriti. »Čas se mi ni zdel primeren. Ljudje so bili name jezni in sem moral poslušati.«

Mislil sem, da je vse v redu, če je seks sporazumen. Na razmerja moči niti pomislil nisem.

Njegovo vedenje je bilo povsem neprimerno. To danes ve in tudi zaradi tega zadnja leta ogromno dela na tem, da bi se spremenil in poboljšal.