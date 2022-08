Odvetniki Angeline Jolie Bradu Pittu pripravljali past, končalo pa se je takole ...

Odvetniki Angelie Jolie so se na vse pretege trudili Bradu Pittu izročiti sodni poziv, na katerega bi se igralec moral odzvati in se je nanašal na tožbo glede vinarne v Franciji. V ta namen so izbrali res nenavadno, če že ne kar nekoliko podlo taktiko.

Na podelitvi nagrad SAG (Screen Actors Guild Awards), ki je potekala letošnjega februarja, so mu namreč pripravili zasedo, piše Page six in navaja, da so po neuspešnem poskusu vročitve nameravali enak manever ponoviti na podelitvi oskarjev ...

Več preberite na spletni strani Mična.