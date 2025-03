Odtujena hči Elona Muska brez dlake na jeziku o očetu: »Hladen, brezčuten in narcističen.«

Na veliko presenečenje (ali pa tudi ne) je Elon Musk pred nekaj dnevi razkril, da je postal oče 14. otroku.

Novica je prišla le nekaj tednov po tem, ko je vest, da je postala mama otroka enega najpremožnejših Zemljanov, objavila konservativna vplivnica Ashley St. Clair, piše britanski Hello.

Tehnološki mogotec je potrdil, da je z izvršno direktorico Neuralinka Shivon Zilis, s katero ima triletna dvojčka Stride in Azure ter enoletno Arcadio, pozdravil sina Seldona Lycurgusa.

»Po pogovoru z Elonom in ob praznovanju čudovitega rojstnega dne Arcadie smo se odločili, da bomo s svetom delili novico o najinem čudovitem in neverjetnem sinu Seldonu Lycurgusu,« je Shivon zapisala na omrežju X.

Hči novopečenega očeta, 21-letna Vivian Wilson, ki je z očetom sicer v sporu, se je na družbenih omrežjih odzvala na novico o še enem polbratu, čigar prihod je bil veliko presenečenje.

Na omrežju TikTok je objavila video z besedilom: »Wow, če bi vsakič, ko bi preko Reddita izvedela, da imam polbrata, dobila cent, bi imela dva centa … kar ni veliko, je pa nenavadno, da se je to zgodilo kar dvakrat, kajne?«

Spomnila se je prve takšne izkušnje

»Brskam po spletu in naletim na novico, da je znova oče. Preverim drugje in ugotovim, da je to res!« je opisala izkušnjo iz leta 2022, ko je Elon postal oče še enega otroka pevke Grimes.

Dekle sicer pove, da z njim tedaj ni govorila, a vseeno je bila šokirana nad tem, kako je izvedela za polbrata.

Sprta z očetom

Vivian je najstarejši otrok Elona Muska, ki ga ima s prvo ženo Justine Wilson. Bivša zakonca sta imela tudi sina Nevado, ki je leta 2002, star komaj deset tednov, umrl zaradi sindroma smrti v zibelki, Vivian ima brata dvojčka Griffina, par ima še 19-letne trojčke Kaia, Saxona in Damiana.

Justine in Elon sta se ločila leta 2008, on je začel razmerje s kanadsko pevko Grimes: par je leta 2020 dobil sina X Æ A-12, nato pa še hčerko Exo Dark Sideræl in najmlajšega Techno Mechanicusa.

Vivian je večkrat povedala, kako je bilo odraščati s priimkom Musk, javno je očeta označila za hladnega, brezčutnega in narcističnega.

Leta 2022 je opustila njegovo ime, kar je pritegnilo pozornost medijev. »Ne živim več z biološkim očetom in nočem biti povezana z njim na noben način,« je zapisala v sodniški vlogi.

V intervjuju za NBC News je spregovorila o tem, kako je Elon ravnal z njo med njenim odraščanjem, ter o njegovem izpadu na družbenih omrežjih, kjer je trdil, da je bil zaveden, ko je odobril medicinsko spremembo spola najstarejšega otroka.

»Mislim, da je menil, da bom o tem molčala in da bom pustila, da se vse skupaj poleže. A to se ne bo zgodilo, sploh ne, če bo o meni lagal pred več milijoni ljudi,« je tedaj povedala.

Dodala je, da jo je oče, ko je bila še otrok, večkrat poniževal zaradi ženskih lastnosti.

»Bila sem v četrtem razredu,« se je spomnila. »Odšli smo na potovanje, za katerega nisem vedela, da je bilo dejansko le oglas za enega od avtomobilov, ne spomnim se, katerega, in stalno je kričal name, ker je moj glas preveč piskajoč. Bilo je kruto.«