Odštevanje do kronanja: navdušeni oboževalci že šotorijo pred palačo (FOTO)

Domačini in turisti, ki so v četrtek zvečer odhajali z ene glavnih londonskih železniških postaj Waterloo, so imeli kaj videti. Vaje za jutrišnje kronanje Karla III. in njegove soproge Camille so namreč v polnem teku in ulice v središču britanske prestolnice so zavzeli pripadniki vojske, kraljeve mornarice in kraljevih zračnih sil.

Vaje so potekale sredi noči, ko na cestah ni bilo veliko avtomobilov. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Okrog 6000 se jih je v polni opravi odpravilo na pot od Buckinghamske palače do Westminstrske opatije, ki jo bodo prehodili jutri. Kot se za tako velik dogodek, ki se bo zapisal v zgodovino, spodobi, bo namreč moralo vse potekati gladko in brezhibno.

Na vaji pred Westminstrsko opatijo so opazili tudi princa Williama in Kate s tremi otroki ter kraljevo sestro princeso Anne. Pridružil se jim je britanski premier Rishi Sunak, oboževalci pa so se najbolj razveselili najmlajšega od Williamovih treh otrok, za katerega se dolgo ni vedelo, ali bo na slovesnosti, zdaj pa kaže, da bo princ Louis jutri le zraven. Starši so petletniku lani prihranili tegobe večurnega stanja in strogega protokola na pogrebu kraljice.

Ob cesti, ki vodi do Buckinghamske palače, se že nekaj dni zbirajo vsi, ki želijo prisostvovati zgodovinskemu dogodku. Včeraj zjutraj so na trati ob cesti našteli 30 šotorov najbolj zagrizenih oboževalcev dvora. Med njimi je bila 51-letna Lucy Edwards iz 220 kilometrov oddaljenega Bristola, ki je povedala, da jo je v noči na četrtek v šotoru močno zeblo, pa tudi neudobno je bilo na trdih tleh, a je prepričana, da bo trpljenje na koncu poplačano, ko bo uzrla Karla III., čigar življenje spremlja že desetletja. »Po televiziji sem gledala njegovo poroko z Diano, spremljala sem ločitveno vojno in novo poroko, zdaj pa sem tu za kronanje,« je dejala Edwardsova, ki se ji bosta danes pred Buckinghamsko palačo pridružila še njena 74-letna mama in najstniški sin.

Takšnemu dogodku si priča enkrat v življenju.

Šotor je postavila tudi 62-letna Sharon McEwan, prepričana, da bo Karel III. odličen kralj. Z njo se je strinjala Faith Nicholson, ki je iz Essexa prišla v London že včeraj, da bi občutila vzdušje ter se družila z ljudmi, ki delijo njeno ljubezen do kraljeve družine. »Našo kraljevo družino obožujejo ljudje po vsem svetu in oni so najboljša reklama za našo deželo. Skoraj vsi turisti, ki pridejo v London, gredo najprej pogledat Buckinghamsko palačo, če ne bi imeli njih, ne vem, od česa bi živel naš turizem,« meni Faith. Da njeno razmišljanje ni iz trte izvito, je potrdil Justin Klamerus, ki je, da bi si ogledal kronanje, priletel iz ameriške zvezne države Georgia: »Prišel sem, da bi prisostvoval zgodovinskemu trenutku. Ko je bila okronana Elizabeta II., me še ni bilo, ko bo Velika Britanija dobila Karlovega naslednika, pa me najbrž ne bo več. Takšnemu dogodku si priča enkrat v življenju.«