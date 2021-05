Odšla je oskarjevka Olympia Dukakis

Počasi ugašala

Med njenimi vidnejšimi filmi so tudi Jeklene magnolije. FOTO: Press Release

Del elite

Film Mesečnica je Cher in Olympii prinesel oskarja.

Njena prva ljubezen je veljala gledališču. Na gledaliških deskah je namreč začela svojo pot. Na avdiciji za isto predstavo je spoznala svojega moža, s katerim sta bila poročena dobrega pol stoletja do njegove smrti leta 2018. Že po enem desetletju skupaj pa sta ustanovila tudi gledališko podjetje Whole theater company. A čeprav je bil teater tisti, ki ga jedihala in živela od najbolj ranih let, je bilo nato veliko filmsko platno tisto, ki je igralko grških korenin izstrelilo med zvezde. »Čeprav je v filmu igrala vlogo trpeče vdove in (moje) oblastne mame, sva se ves čas snemanja smejali do solza,« se je ob novici ob Olympijini smrtispomnila lepih trenutkov iz leta 1987, ko sta snemali film Mesečnica, ki je obema prinesel oskarja. Cher za glavno žensko vlogo in Olympii za stransko.Še pred dvema letoma je stala pred televizijskimi kamerami Netflixove serije Tales of the city. Nato pa je počasi izginila izpod medijskih žarometov, saj jo je na posteljo priklenila bolezen, ki je zvezdnico slaba dva meseca pred dopolnjenim 90. letom naposled premagala. »Moja ljubljena sestra je umrla. Po mesecih pešajočega zdravja je zdaj vendar našla mir,« je novico o njeni smrti sporočil igralkin brat, njenemu užaloščenemu sinupa je v uteho zavedanje, da je njegova izjemna mama do smrti živela ponosno, s pokončno glavo, in obilico strasti. »Prepričan sem, da z mojim očetom zdaj nekje tam zgoraj že vadita vrstice kakšne predstave.«Od mladih nog je vedela, da želi postati igralka. Ne, ker bi se ji kolcalo po slavi in bogastvu, ampak preprosto, ker je želela igrati odlične vloge. In čeprav je zaradi štipendije sprva študirala fizioterapijo, na svoje sanje ni pozabila in se nato vpisala še na študij upodabljajoče umetnosti v Bostonu, od koder jo je želja po igralski karieri pripeljala v New York. A je tu hitro spoznala, da je igralska pot trnova, polna odrekanj, padcev in zavrnitev. Zaradi le redkih igralskih služb je hkrati delala tudi kot natakarica, ko so se jima z Louisom rodili otroci, Peter in, pa sta se 1970. z družino preselila v Montclair z nižjimi življenjskimi stroški.Na začetku 60. let si je Olympia počasi ustvarjala ime v gledaliških krogih. Nastopala je na Broadwayu in gledališčih zunaj Broadwaya, leta 1963 si je z igro že prislužila nagrado obie, ki je ekvivalent broadwajskemu tonyju, najprestižnejšemu gledališkemu odličju. Prav z off-broadway predstavo pa je zagnala tudi kolesje usode, ki jo je pripeljala do oskarja. Tu jo je namreč videla, kraljica romantičnih komedij, ki je med opazovanjem Olympie na odru v trenutku vedela, da je našla popolno igralko za (stransko) vlogo mame v filmu Ko boli srce. A ker so scene, v katerih je videla Dukakisovo, iz scenarija odpadle, se ji je režiseroddolžil tako, da ji je ponudil vlogo v svoji broadwajski predstavi Social Security. Tu pa jo je opazil režiserin že takoj vedel, da je našel svojo Rose Castorini. Oblastno italijansko mamo v filmu Mesečnica, ki je iz Dukakisove čez noč naredila zvezdo.S hitom Mesečnica se je marsikaj spremenilo. Olympia je postala del oskarjevske elite, dobivati je začela vse več ponudb za delo, te pa so prihajale z znatno zajetnejšimi honorarji. »Vsa ta pozornost je bila prijetna, prijalo mi je. Vseeno pa sem bila zmedena, čemu šele tedaj in čemu prav s to vlogo, saj po mojem mnenju ni bila najboljša vloga, kar sem jih kdaj odigrala,« je bila v luči nenadne slave iskrena igralka. A se je dokaj hitro naučila, da filmi precej bolj kot gledališče pripomorejo k prepoznavnosti. »Zabavno je, ko hodim po ulici, ljudje pa za mano vzklikajo stavke iz katerega mojih filmov,« sploh stavek iz Mesečnice, ko je svoji filmski hčerki Cher zabičala, da meče svoje življenje v straniščno školjko, se je ljudem žgoče vtisnil v spomin.