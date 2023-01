Odšla diva italijanskega filma, poročena je bila s slovenskim zdravnikom Milkom

Umrla je Gina Lollobrigida, nekdaj pojmovana kot najlepša ženska na svetu. Z njo je Italija izgubila eno največjih div svoje kinematografije, ki je bila ranga italijanskih zvezdnic svetovnega kalibra, kot so Sophia Loren, Claudia Cardinale in Monica Vitti.

Umrla je v 96. letu starosti. FOTO: Chris Helgren/Reuters

Bila je verjetno še zadnja zvezdnica zlate dobe Hollywooda, ki pa je po vrtoglavem uspehu v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja igro zamenjala za fotoreportersko delo in že hitro dokazala, da njena edina vrlina še zdaleč ni zgolj lepota, saj se ji je v 70. letih uspelo dokopati do ekskluzivnega intervjuja s tedanjim komunističnim voditeljem Kube Fidelom Castrom.

V jeseni svojega življenja se je začela spogledovati s politiko in še lani je napovedala, da bo na parlamentarnih volitvah kandidirala na listi evroskeptične Suverene in ljudske stranke (ISP). Neuspešno, tako da se je odločila vrniti k svoji prvi in največji strasti – umetnosti.

»Moj rojstni dan je lep mejnik in še vedno delam. Morda sem bila razvajena, a še vedno nenehno delam. Počutim se, kot da imam še veliko za povedati, in upam, da bom imela čas, da dosežem vse, kar si želim,« je lansko poletje dejala ob svojem 95. rojstnem dnevu in razkrila, da pripravlja knjigo risb. A zdaj ji je časa zmanjkalo. Iztekel se ji je v rimski bolnišnici, kjer je bila že dlje hospitalizirana.

Bila je zvezda v pravem pomenu besede. FOTO: John Schults/Reuters

Odraščala je na italijanskem podeželju, v skromnih razmerah, vrata v svet blišča pa si je nato odškrtnila z lepotnimi tekmovanji, ko je pri svojih 20 osvojila tretje mesto na tekmovanju za miss Italije. »Imam talent za igro, a s svojimi sposobnostmi želim storiti in doseči kaj resnejšega,« je tedaj zapisala na prijavnico. K igri je pristopila le oklevajoče, da bi finančno pomagala družini in podpirala svojo študijsko pot na višji likovni šoli v Rimu. A je usoda z njo očitno imela drugačne načrte. Že kot statistka je namreč pritegnila poglede producentov, in ko so ji ponudili prvo vodilno vlogo, je brez omahovanja zahtevala milijon italijanskih lir.

Temnolasa eksotična lepotica, za katero je Humphrey Bogart enkrat zatrdil, da je ob njej še Marilyn Monroe videti kot Shirley Temple, je sprva osvojila italijansko filmsko krajino, vrata v Hollywood pa ji je na stežaj odprl filmski mogul Howard Hughes, čeprav je za njegovimi filmskimi ponudbami tičal precej bolj zaseben in intimen razlog – želel jo je zase. Pri tem ga je kaj malo brigalo, da se je le eno leto prej poročila s slovenskim zdravnikom Milkom Škofičem.

22 let je bil njen mož Milko Škofič.

Največji uspeh je žela v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja, ko je pred kamerami stala z največjimi hollywoodskimi zvezdniki vseh časov, kot so Humphrey Bogart, Rock Hudson, Burt Lancaster, Tony Curtis in Frank Sinatra. Velikanska slava, že oboževanje, pa je imela visoko ceno, saj je leta 1971 razpadel njen zakon s Škofičem, Gina pa se je umaknila iz filmskega sveta. Svoj čas in pozornost je začela posvečati fotografiji, humanitarnemu delu in kiparstvu, pozneje pa se je lotila tudi zbiranja razkošnega nakita znamke Bulgari, saj je verjela, da bo tako kar najbolj uživala v sadovih svojega dela. Leta 2013 je svojo zbirko razprodala, sredstva od prodaje pa je namenila skladom, ki se ukvarjajo z raziskovanjem matičnih celic.