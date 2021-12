Odpuščena svetovalka nad Trumpa

Omarosa Manigault-Newman, ki je bila do decembra zaposlena pri Donaldu Trumpu v Beli hiši kot svetovalka, je izdala knjigo, ki dviga nemalo prahu. Odločila se je namreč, da javnost seznani z nekaterimi žgečkljivimi in šokantnimi podrobnostmi iz življenja ameriškega predsednika. Mnogi so knjigo že označili za popolno izmišljotino, a Omarosa pravi, da je vse res. Med trditvami, ki so šokirale Američane in Trumpu zagotovo povzročile kar precej sivih las, je tudi to, da naj bi imel svojo ženo Melanio za talko.





Gospa Trump je redko, če sploh, komunicirala z Omaroso in je razočarana nad njenim pisanjem.

Sevničanka naj bi bila, v svoji knjigi piše Omarosa, v zakonu s prvim možem ZDA izjemno nesrečna in na robu ločitve. Ta poteza pa bi bila seveda hud udarec za Trumpov ego, trdi Omarosa, zato naj bi svoji ženi menda zagrozil, da jo bo, v primeru, da bi v času, ko je on na položaju predsednika, zahtevala ločitev, izgnal iz Združenih držav Amerike. Omarosa še trdi, da naj bi vplivni poslovnež Melanii leta 1996 pomagal pridobiti vizum za v ZDA, čeprav par trdi, da sta se spoznala šele dve leti pozneje. Ameriška državljanka je nato postala leta 2006, eno leto po poroki s Trumpom. »Donald seveda ve, kako je njegova žena prišla do stalnega bivališča v ZDA, in če je okrog tega ali okrog njenega vizuma kar koli sumljivega, bi lahko to razkril in njeno državljanstvo že kako izničil. Je zelo maščevalen človek,« piše Omarosa, ki poleg tega še trdi, da naj bi Melania odštevala minute do konca Donaldovega mandata, ko naj bi nemudoma vložila zahtevek za ločitev. Vse to je po besedah Melanijine tiskovne predstavnice velika izmišljotina. »Gospa Trump je redko, če sploh kdaj, komunicirala z Omaroso in razočarana je nad njenim pisanjem, posebno po tem, ko ji je predsednik na poslovnem področju zelo pomagal in ji veliko omogočil,« je dejala