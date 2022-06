Odprava pravice do splava: pevec skupine Green Day se odpoveduje državljanstvu

Glasba povezuje, združuje in pripoveduje. Lahko celi srčne rane, nas zbrca iz malodušja in nam da nov življenjski zagon. Lahko pa je tudi tista sila, ki nas popelje na pot sprememb, in medij, skozi katerega (spevno) zakričimo, da je človeštvo na svoji poti zašlo.

Olivia Rodrigo je nadvse povedno pesem F**k You (Jebite se) posvetila peterici sodnikov. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

In prav tako aktivistično so se obarvali koncertni odri letošnjega glasbenega festivala Glastonbury, najslavnejšega v Britaniji in enega najodmevnejših na svetu, kjer so glasbeni zvezdniki s pomočjo glasbe izlili gnev na nedavno odločitev ameriškega vrhovnega sodišča, da razveljavi pravico do splava.

»Danes je res, res temen dan za ženske v ZDA,« Billie Eilish, z 20 leti najmlajša izvajalka v zgodovini festivala, ni mogla ostati tiho in je pesem Your Power o starejših moških, ki zlorabljajo svoj položaj, posvetila vsem prizadetim Američankam. Podobno so festival kot platformo, da izrazijo svoje ogorčenje, izkoristili še mnogi drugi glasbeniki, v tem tonu pa ga je v nedeljo sklenil tudi Kendrick Lamar, eden najvplivnejših raperjev svoje generacije, ki je svoj nastop spremenil v skoraj protest za pravice žensk do splava. »Bog, obvaruj ženske pravice. Obsojajo vas, obsojajo Kristusa!« je ponavljal v mikrofon, vsakokrat strastneje in bolj silovito, dokler ga ni odvrgel in odvršal z odra.

Krona iz trnja

Postregel je z enim najbolj dramatičnih in nepozabnih nastopov v festivalski zgodovini. Svoj koncert je namreč sklenil z dramatično različico novega singla Saviour, za katerega je na oder prikorakal s krono iz trnja na glavi, ki jo je menda krasilo približno 8000 diamantov. Ko so mu odrski žarometi osvetlili obraz, mu je z obraza zaradi krone začela mezeti (umetna) kri, ki je kapljala po njegovi snežno beli srajci.

Tudi Lorde je svoj nastop izkoristila za obsodbo odločitve ameriškega sodišča. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

In prav to točko je posvetil ženskam, ki so zaradi razveljavitve več kot pol stoletja stare razsodbe Roe proti Wadu, ki je ženskam v ZDA zagotovila možnost umetne prekinitve nosečnosti, zdaj ostale prepuščene na milost in nemilost posameznim zveznim državam in, v precej primerih, debelini svoje denarnice, ki bi jim v primeru neželene nosečnosti omogočila odpotovati tja, kjer bo splav še legalen.

Olivia Rodrigo je skrbno premislila, katero skladbo zapeti. »Zgrožena sem, zaradi te odločitve bo umrlo ogromno žensk. Zato naslednjo skladbo posvečam petim vrhovnim sodnikom, ki so dokazali, da jih briga za svobodo,« je dejala in z gostjo Lily Allen zapela Lilyjin več kot desetletje star komad F**k You (Jebite se), ki jima je prišel še kako prav. V podkrepitev besed je Lily peterici pokazala še sredinec.

Podobno so zazvenele besede kalifornijske pevke Phoebe Bridgers, ki je brez olepšav preklela »nepomembne starce, ki nam poskušajo ukazovati, kaj naj naredimo s svojimi telesi«, novozelandska pevka Lorde pa je po kriku, s katerim je k vragu poslala ameriško vrhovno sodišče, množici razkrila žalostno resnico. »Dobrodošli v žalosti. Temperatura je neznosna, dokler se z njo ne soočite. Želite slišati skrivnost, dekleta? Vašim telesom je bilo usojeno, da bodo nadzorovana in objektivizirana že pred vašim rojstvom. A druga skrivnost je, da imate v sebi neizmerno moč. Uporabite jo!«

Za enega najbolj dramatičnih nastopov je poskrbel raper Kendrick Lamar. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Besede ogorčenja in obsojanja so se vrstile, Billie Joe Armstrong, frontman skupine Green Day, pa je od besed sklenil preiti k dejanjem. »Jebeš Ameriko!« je dejal in glasbenim sladokuscem kar tam in tedaj najavil, da se zaradi odločitve sodišča »odpoveduje ameriškemu državljanstvu«, in tudi že napovedal, da se bo preselil v Anglijo.