Odnosi Meghan Markle: en sam ne je bil dovolj za konec velikega prijateljstva

Meghan Markle in princ Harry sta včeraj praznovala sedmo obletnico poroke, a pozornost se na vojvodinjo Susseško, čeprav je ob tej priložnosti objavila še nikoli videne družinske fotografije, ni usmerila zaradi jubileja, temveč zaradi nečesa, kar se je zgodilo leta 2022.

Tedaj je namreč upala, da bo njena podoba krasila naslovnico revije Vogue, vendar se to ni zgodilo in glede na to, da njena priljubljenost, sploh v Veliki Britaniji upada, je malo verjetno, da se bo v bližnji prihodnosti.

Prav te njene neuresničene sanje naj bi uničile prijateljstvo z Edwardom Enninfulom, stilistom in takratnim urednikom britanske izdaje kultne modne publikacije, s katerim se je Meghan zbližala, ko je bila leta 2019 gostujoča urednica revije.

Kot Page Six povzema Mail on Sunday, sta si bila včasih zelo blizu, skupaj sta uživala ob pitju metinega čaja in filozofiranju. Danes ne komunicirata, in dolgo ni bilo jasno, zakaj sta prekinila stike.

Sedaj je razkrito, da se je njun odnos končal zaradi nesoglasij o tem, kako naj revija predstavi humanitarno delo princa Harryja in Meghan Markle.

Po načrtih naj bi Vogue objavil članek o vojvodinji, ki bi sovpadal z njenim govorom na vrhu One Young World v Manchestru septembra 2022.

Enninful je želel objaviti daljši prispevek v tiskani in spletni izdaji revije, a se je načrt nenadoma spremenil in Meghan je bila jezna, ker ni dobila naslovnice.

»Vojvodinja in njena ekipa so imeli velika pričakovanja. Upali so, da bo dobila naslovnico tiskane ali vsaj digitalne izdaje, a Enninful tega ni mogel zagotoviti, ker je bila naslovnica za tisti mesec že rezervirana,« je za Mail on Sunday povedal neimenovani vir.

Natančno naj bi ji razložil, kaj načrtuje: obsežen članek o njenem delu v tiskani in digitalni izdaji, a je ona vse skupaj zavrnila.

Namesto Meghan – Linda Evangelista

Na naslovnici se je znašla kanadska supermanekenka Linda Evangelista, zvezdnica iz devetdesetih, ki je v intervjuju razkrila svojo ganljivo zgodbo o tem, kako se je borila, da bi po kozmetičnih posegih, ki so jo trajno deformirali in brutalno iznakazili, znova vzljubila sebe.

Odnos med nekdanjima prijateljema se ni nikoli popravil, danes nimata stikov, saj Enninful Meghan in njeni blagovni znamki As Ever ne sledi niti na Instagramu.

Tiskovna predstavnika vojvodinje in stilista navedb nista komentirala.