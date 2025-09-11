Odkrito: princ Harry se je srečal s kraljem Karlom, počela sta to

Princa Harryja so v sredo popoldne opazili, kako je prispel v rezidenco kralja Karla II. Clarence House.

To je bilo od februarja 2024 njegovo prvo osebno srečanje z očetom. Buckinghamska palača je potrdila, da je imel kralj med obiskom svoje londonske rezidence zasebno čajanko s sinom, vojvodo Susseks in da je njuno druženje trajalo približno 50 minut.

FOTO: Carlos Jasso/Reuters

Po srečanju je Harry na vprašanja novinarjev o kralju odgovoril:

»Da, je v redu.«

Rad bi se spravil

Snidenje mnogi vidijo kot prvi korak k izboljšanju razmerja med očetom in sinom ter kot poskus obnove zaupanja v odnosu, ki je bil vse od selitve princa Harryja in Meghan Markle v Združene države napet.

V zadnjem intervjuju za BBC je maja letos Harry spregovoril o želji, da bi ponovno stkal vezi z družino:

»Rad bi se pobotal s svojo družino,« je dejal.

FOTO: Toby Shepheard/Afp

Nazadnje sta bila kralj in princ skupaj kmalu potem, ko je monarh izvedel, da ima raka in je Harry hitro pripotoval v Veliko Britanijo.

Čeprav je princ od takrat večkrat obiskal domovino, se s svojim očetom ni srečal, kar je jasno pričalo o sporu med njima.

Ko je Harry odšel, je palača sporočila, da ne bo razkrivala nobenih dodatnih informacij o zasebnem srečanju.

Pester urnik

Princ je na Otok prispel v ponedeljek in se od takrat udeležil več dobrodelnih dogodkov v Londonu in Nottinghamu, ob tem so se ves čas pojavljala vprašanja, ali se bo srečal z očetom.

Harry je v preteklosti izrazil razočaranje, ker se ni mogel pogovoriti z njim, še posebej v času, ko se je izvedelo za kraljeve težave z zdravjem.

»Nima se smisla še naprej boriti. Življenje je dragoceno,« je dejal v intervjuju za BBC.

Srečanje med kraljem Karlom in princem Harryjem je še okrepilo ugibanja o poskusih sprave v britanski kraljevi družini.

Predstavnike princa Harryja in palače Buckingham so julija fotografirali skupaj na sestanku v Londonu, kar je sprožilo govorice o vrhu za mir.

Kaj pa brat?

Nobenih znakov, da bi se Harry ta teden srečal tudi s princem Williamom, ni: brata sta imela ločene načrte.

V ponedeljek je mlajši položil venec na grob svoje babice, kraljice Elizabete II., ob tretji obletnici njene smrti.

Le nekaj kilometrov stran sta starejši in njegova žena obiskala srečanje Ženskega inštituta, ki je potekalo v spomin na pokojno kraljico, povzema BBC.