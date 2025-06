Odkrita Hana Huljić Grašo: »Tega nisem želela, a bilo je neizogibno.«

Hana Huljić Grašo je za portal Roditelji.hr razkrila podrobnosti o svojih nosečnostih in porodih.

Je mama triletne deklice Albe in šestmesečnega sina Tonija. Oba je, kot je povedala, rodila s carskim rezom, čeprav tega ni načrtovala, niti si želela.

»Imela sem knjigo o porodu in prebrala sem vse o položajih, v katerih lahko ženska rodi, ter o tem, kaj lahko pričakuje. Na koncu sem rodila na edini način, o katerem nisem ničesar prebrala: s carskim rezom.

Tega si nisem želela, tega nisem pričakovala, a bilo je neizogibno,« je povedala Hana.

Opisala je tudi zaplete pri porodu hčerke:

»Odtekla mi je plodovnica, rojevala sem se 12 ur, a kljub vsemu, kar so mi dali, da se je porod sprožil, se nisem začela odpirati.

Enako se je zgodilo tudi drugič. Upala sem, da bo drugič lažje, a bilo je še slabše,« se je spomnila.

»Ko je bilo vse za mano, sem si rekla: Zdaj se lahko nehaš pretvarjati, da si pogumna. Dve uri sem se tresla. Povedali so mi, da je to lahko zaradi anestezije, a mislim, da je bilo zaradi vsega skupaj in adrenalina,« je dodala.

V preteklosti je v intervjuju za hrvaško Story povedala, da ji je bil mož Petar v veliko oporo in da se je potem, ko sta postala starša, močno spremenil:

»Tudi ko ima koncerte daleč stran, se ponoči vrača čim prej domov, ker nas zelo pogreša. Tega ni prej nikoli ni počel. Vsekakor sva ekipa in uspelo se nama je dogovoriti, kdo kaj počne.«

Dodala je, da ji ogromno pomaga mama Vjekoslava Huljić:

»Tako, kot je bila moja mama požrtvovalna kot mama, je zdaj kot babica. Če ne bi bilo nje, ne bi imela drugega otroka.

Ogromno mi je pomagala in bila ob meni in res ne vem, kako bi brez njene pomoči zmogla z drugim otrokom.«

»Mama mi nikoli ni dajala nekih posebnih nasvetov, mi pa je s svojim zgledom vsak dan pokazala, kakšna mama bi morala biti,« njene besede povzema 24sata.hr.