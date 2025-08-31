Odkrita časovna kapsula princese Diane, v njej pa tole ...

Na današnji dan pred 28. leti se je smrtno ponesrečila valižanska princesa Diana, ki je med drugim bila predsednica bolnišnice Great Ormond Street, in je leta 1991 v njen zid zakopala izbor predmetov.

Časovna kapsula je bila odkrita po več kot treh desetletjih. Leseno škatlo, polno predmetov iz tistega časa, so izkopali zaradi gradnje novega onkološkega centra, ki je zahtevala rušitev starih prostorov.

Kapsulo naj bi po prvotnih načrtih odprli šele čez več stoletij, a so jo morali zaradi del izkopati že letos in njena vsebina je bila pred kratkim razkrita javnosti.

Kaj je bilo v kapsuli?

Med predmeti, ki jih je Diana zakopala, so bili:

CD albuma Kylie Minogue, Rhythm of Love iz leta 1990

Fotografija princese Diane

Britanski kovanci

Hologram snežinke

Semena lokalnih dreves

Kalkulator na sončno energijo

Žepna televizija Casio (vrhunec tehnologije leta 1991)

Izvod časopisa The Times s poročanjem o Zalivski vojni

Predmete je javnost v priljubljeni britanski otroški oddaji Blue Peter, izbrala v okviru natečaja, na katerem so mladi gledalci predlagali osem predmetov, ki po njihovem mnenju najbolje predstavljajo življenje v devetdesetih letih.

Osebni spomini in pomen odkritja

Izvršni direktor bolnišnice, Jason Dawson, je ob odprtju kapsule dejal, da je bilo to odkritje kot povezovanje s spomini prejšnje generacije.

Janet Holmes, ki je leta 1991 delala kot strokovnjakinja za terapijo z igro v zdravstvu, je povedala:

»Ob pogledu na žepno televizijo so me preplavili spomini. Eno sem za odmore med vožnjo avtobusa po državi kupila možu. Takrat so bile zelo drage!«

Diana in njen humanitarni vpliv

Princesa Diana je bila znana po svojem sočutju in dobrodelnosti. Leta 1991 je v času velike stigme prva javno podala roko okuženim z virusom HIV, s čimer je razbijala mite o nalezljivosti bolezni.

Leta 1997 je, da bi povečala ozaveščenost o prepovedi pehotnih min, sama stopila na minsko polje v Angoli.

Leta 1989 je postala predsednica bolnišnice Great Ormond Street, pogosto je obiskovala otroke, ki so se zdravili v njej, in zbrala rekordnih 54 milijonov funtov (okoli 63 milijonov evrov) za gradnjo nove bolnišnične stavbe, kar je takrat predstavljalo največji dobrodelni prispevek v britanski zgodovini.

Umrla leta 1997 v prometni nesreči v Parizu, stara je bila 36 let, piše HuffPost.