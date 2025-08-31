SKOK V PRETEKLOST

Odkrita časovna kapsula princese Diane, v njej pa tole ...

V posebni časovni kapsuli so bili spravljeni predmeti, značilni za neko obdobje.
Fotografija: FOTO: Profimedia/news Syndication
Odpri galerijo
FOTO: Profimedia/news Syndication

M. Fl.
31.08.2025 ob 15:00
M. Fl.
31.08.2025 ob 15:00

Poslušajte

Čas branja: 2:56 min.

Na današnji dan pred 28. leti se je smrtno ponesrečila valižanska princesa Diana, ki je med drugim bila predsednica bolnišnice Great Ormond Street, in je leta 1991 v njen zid zakopala izbor predmetov.

Časovna kapsula je bila odkrita po več kot treh desetletjih. Leseno škatlo, polno predmetov iz tistega časa, so izkopali zaradi gradnje novega onkološkega centra, ki je zahtevala rušitev starih prostorov.

Kapsulo naj bi po prvotnih načrtih odprli šele čez več stoletij, a so jo morali zaradi del izkopati že letos in njena vsebina je bila pred kratkim razkrita javnosti.

Kaj je bilo v kapsuli?

Med predmeti, ki jih je Diana zakopala, so bili:

  • CD albuma Kylie Minogue, Rhythm of Love iz leta 1990

  • Fotografija princese Diane
  • Britanski kovanci
  • Hologram snežinke
  • Semena lokalnih dreves
  • Kalkulator na sončno energijo

  • Žepna televizija Casio (vrhunec tehnologije leta 1991)
  • Izvod časopisa The Times s poročanjem o Zalivski vojni

Predmete je javnost v priljubljeni britanski otroški oddaji Blue Peter, izbrala v okviru natečaja, na katerem so mladi gledalci predlagali osem predmetov, ki po njihovem mnenju najbolje predstavljajo življenje v devetdesetih letih.

Osebni spomini in pomen odkritja

Izvršni direktor bolnišnice, Jason Dawson, je ob odprtju kapsule dejal, da je bilo to odkritje kot povezovanje s spomini prejšnje generacije.

Janet Holmes, ki je leta 1991 delala kot strokovnjakinja za terapijo z igro v zdravstvu, je povedala:

»Ob pogledu na žepno televizijo so me preplavili spomini. Eno sem za odmore med vožnjo avtobusa po državi kupila možu. Takrat so bile zelo drage!«

Diana in njen humanitarni vpliv

Princesa Diana je bila znana po svojem sočutju in dobrodelnosti. Leta 1991 je v času velike stigme prva javno podala roko okuženim z virusom HIV, s čimer je razbijala mite o nalezljivosti bolezni.

Leta 1997 je, da bi povečala ozaveščenost o prepovedi pehotnih min, sama stopila na minsko polje v Angoli.

Leta 1989 je postala predsednica bolnišnice Great Ormond Street, pogosto je obiskovala otroke, ki so se zdravili v njej, in zbrala rekordnih 54 milijonov funtov (okoli 63 milijonov evrov) za gradnjo nove bolnišnične stavbe, kar je takrat predstavljalo največji dobrodelni prispevek v britanski zgodovini.

 Umrla leta 1997 v prometni nesreči v Parizu, stara je bila 36 let, piše HuffPost.

Preberite še:

 

Tragična realnost princa Williama in Harryja: to je princesa Diana vedno govorila
Princesa Diana je želela, da bi bila njena sinova združena – a realnost je žal drugačna.

 

Kralja Karla preganja skrivnostna smrt ljubice: policiji je povedala, da se boji za življenje
Britanskega kralja že leta preganja skrivnostna smrt njegove dolgoletne ljubice Lady Dale Tryon.

 

To je bil najljubši zajtrk princese Diane, jedla ga je vsak dan
Pred nekaj leti je ta hranilni in okusni zajtrk obnorel svet, a Diana ga je oboževala že pred 30 leti.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

spomini princesa Diana kraljeva družina odkritje

Priporočamo

Kot strela z jasnega odjeknila novica o Ladu Bizovičarju, ki v javnost ne bi smela priti
Šok na legendarni gorski cesti, bralec srečal kar osem medvedov (FOTO in VIDEO)
Slovenija do pomembne zmage, Dončić pa je dosegel nekaj, kar so doslej dosegli samo štirje (VIDEO)
Tragedija na Krku: v silovitem trčenju padla iz vozila in umrla na kraju nesreče

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Komentarji:

Priporočamo

Kot strela z jasnega odjeknila novica o Ladu Bizovičarju, ki v javnost ne bi smela priti
Šok na legendarni gorski cesti, bralec srečal kar osem medvedov (FOTO in VIDEO)
Slovenija do pomembne zmage, Dončić pa je dosegel nekaj, kar so doslej dosegli samo štirje (VIDEO)
Tragedija na Krku: v silovitem trčenju padla iz vozila in umrla na kraju nesreče

Izbrano za vas

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.