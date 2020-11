Oddajo je snemal vse do zadnjega

REUTERS K njegovi hollywoodski zvezdi polagajo cvetje v spomin. FOTO: David Swanson/Reuters

Kar 37 let je vodil priljubljeni televizijski kviz.

8200

epizod je posnel in prišel v knjigo rekordov.

Američani so si zaradi njega zaželeli znanja, hoteli so se učiti in biti razgledani.je bil skoraj štiri desetletja voditelj priljubljenega televizijskega kviza Jeopardy! Čeprav so mu lani spomladi diagnosticirali raka slinavke v četrtem stadiju, je optimistični in vedri voditelj, ki si je v ameriški pop kulturi pridobil status legende, verjel, da bo bolezen premagal. Pošalil se je celo, da bo izpolnil svojo pogodbeno obveznost, ki jo je imel do leta 2022. In resnično je gledalcem ostal zvest vse do zadnjega. Še 29. oktobra je namreč snemal novo epizodo kviza, ki mu je prinesel toliko nagrad.Nato pa je v nedeljo, še ne dva tedna po svojem zadnjem nastopu, obdan z družino tiho in mirno umrl v 80. letu.Televiziji in kvizu, ki ga je vodil od 1984., je bil popolnoma predan. Z voditeljskega stolčka ni sestopil, ko so mu marca lani odkrili raka. Od televizijskih kamer se ni poslovil niti med kemoterapijo, čeprav bi že lahko odšel v pokoj. Ne, za televizijski kviz je dihal in živel, pred kamerami pa mu je uspelo skriti, da je imel v zadnjem letu in pol precej težkih dni.»Lagal bi, če bi zatrdil, da je ta pot lahka. Imam dobre dni, a tudi precej slabih. S prijatelji se hecam, da me bo, če to ne uspe raku, ubila kemoterapija. So trenutki, ko me vse grozno boli, in dnevi, ko mi nekatere telesne funkcije ne delajo več. Zajame me tolikšna depresija, da se vprašam, ali se je sploh še vredno boriti,« je priznal Trebek, ki pa kljub črnim uram ni vrgel puške v koruzo. Spomladi je veselo sporočil, da je doživel pomemben mejnik – preživetje enega leta –, kar mu je dalo vnovičen zagon za boj. Žal je kljub temu vojno z rakom izgubil.»Zapustila nas je ikona. Alex Trebek je več kot 30 let zabaval in izobraževal milijone po vsem svetu in nam vcepil ljubezen do kvizov,« se mu je poklonil kanadski premier. Bolečino in sožalje so izrazili tudi, ki je s Trebekom še lani sodeloval pri filmskem projektu,, ki je bil v otroštvu obseden s kvizom,, radijski voditeljin igralecTrebek je bil rojen v Kanadi, a ga je televizija popeljala čez mejo v ZDA, kjer je leta 1989, štiri leta po začetku vodenja kviza, dobil ameriško državljanstvo. Jeopardy! je med Trebekovim vodenjem pobral 35 televizijskih nagrad emmy, leta 2011 pa še nagrado peabody za odličnost v televiziji, na radiu in internetu. Trebek je osvojil sedem emmyjev in emmyja za življenjsko delo, na hollywoodskem bulvarju slavnih pa se blešči zvezda z njegovim imenom.