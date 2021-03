Od testenin in vina skoraj 7 kil težja

Ne le genom, tudi nizkokalorični hrani in telesni vadbi se igralka lahko zahvali za vitko telo. FOTO: Pascal Le Segretain/Getty Images

Ne krši pravil

Pandemija jo je vrgla iz notranjega ravnovesja. FOTO: Osebni Arhiv

Sama sebi sem govorila, da to zmorem. In po dveh mesecih se spet počutim dobro.

Jedla brez čuta za okus? Čezmerno hranjenje ni edino, proti čemur se je hollywoodska zvezdnica borila v preteklem letu. Že na začetku pandemije se je namreč okužila s koronavirusom. "Bila sem utrujena, možgani pa, kot bi mi jih ovijala megla," je povedala o svoji izkušnji z virusom. Izgubila je tudi voh in okus, ki sta se ji vrnila šele letos, torej kakšnih devet mesecev po tem, ko je virus že prebolela. V luči česar je precej zanimivo, da je vseeno hrepenela po testeninah.

V hrani marsikdo najde uteho. Ob slastnih grižljajih in kozarcu dobrega vina lažje odmislimo težave, ki so se nam nakopičile v življenju, cena morebiti nekoliko bolj obloženih bokov pa se, vsaj v tistih trenutkih, ne zdi previsoka. In prav dobra jedača je tista, ki je mnogim pomagala, da je bilo minulo pandemično leto, oropano človeških stikov, nekoliko lažje in znosnejše.»Vino, testenine, piškoti in krekerji so mi pomagali skozi prve mesece pandemije,« je priznala celo, običajno mojstrica samodiscipline, ki je redno telesno vadbo in že skoraj pretirano zdravo prehrano, oropano pregrešnega sladkorja in ogljikovih hidratov, povzdignila na povsem novo raven. Na tako visoko in že neživljenjsko, da se je ob zvezdnici marsikatera ženska počutila skoraj kot zguba. A se je tudi Gwyneth zdaj pokazala v povsem človeški luči. Ne le da si je samoto izolacije kot navadna smrtnica lajšala s hrano, ki se je sicer le redko pritakne, tudi zredila se je. »Nikakršnih meja nisem imela. V prvih devetih mesecih sem se zredila za skoraj sedem kil. Toda, roko na srce, ni me brigalo. Nisem se želela ukvarjati še s tem.«Zdrav način življenja je spremenila v posel. Ohranjanje notranjega in telesnega ravnovesja z jogo, uživanje makrobiotične hrane ter poglabljanje v duhovnost so že več kot desetletje njeno osebno vodilo, Gwyneth pa z veseljem deli tovrstne nasvete v blogu in knjigah, na osnovi tega je zgradila tudi podjetje Goop. A je na vse svoje bisere modrosti pozabila, ko se je svet znašel v primežu pandemije. K vragu smutiji z luninim prahom in že absurdno nizkokalorična hrana, ki so jo prej držali na vitkih nogah! Jedla bo slastno, mastno, kalorično hrano za dušo! In s testeninami človek pač ne more usekati mimo. A če se je zaradi tega spočetka počutila nekoliko bolje, pa se ji je, nevajeni takšnega jedilnika, sčasoma skoraj zavozlalo črevesje. Vse bolj je bila brez energije, prebava pa že grozljivo lena. »Stara sem 48 let, za del tega je gotovo kriva predmenopavza. Drugi del pa gre covidu-19, saj se nisem držala siceršnjega prehrambnega režima. Le še testenine in alkohol ter testenine in alkohol.« Neželenih učinkov tega pa ji ni pokazala le tehtnica, temveč tudi krvni izvidi, ki so kazali na vnetja, in napihnjenost.Z novim letom obrnemo nov list. In tudi oskarjevka si je ta mejnik izbrala za dan, ko bo opustila pandemično prenažiranje. Odločila se je za posebno instinktivno postenje, ki ji ga je predpisal (in razvil) terapevt funkcionalne medicine. Kar je pomenilo živeti predvsem od kostne juhe. »Začela sem 3. januarja in prvi teden razmišljala le, kako rada bi si spet privoščila koktajl ali dva,« je priznala, kako težko je bilo začeti dieto. »Toda sem zelo samodisciplinirana, pravil ne prekršim in ne goljufam. Sama sebi sem govorila, da to zmorem. In po dveh mesecih se spet počutim dobro.« Še več, izgubila je pet kilogramov, torej skoraj že vse, kar je v devetih mesecih pridobila.