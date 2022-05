Od strahu je zvezdnica mami jokala v naročju

Za divjo​ Miley Cyrus, ki je bila še pred nekaj leti kot magnet za škandale, se je zdelo, da se ne boji prav ničesar. A očitno tudi pop pevka ni neustrašna, četudi je po vedenju in življenjskem slogu spominjala na neukročeno rockerico.

Ko je v letalo, v katerem je potovala na koncert, med enim samim poletom kar dvakrat udarila strela, je namreč začela neutolažljivo jokati in se je kot majhna punčka stisnila po malce utehe k mami. »Vsi smo bili nekoliko travmatizirani,« je dejala o grozljivi izkušnji, ki se je končala z zasilnim pristankom sredi ničesar v južnoameriški divjini.

Kljub Dollyjinemu odporu do telefonov je s krščenko Miley posnela oglas za mobilno telefonijo. FOTO: Mike Blake/Reuters

Marca je bila na poti na glasbeni festival Asuncionico v Paragvaju, ko je nekje nad Južno Ameriko začelo jekleno ptico, v kateri je potovala z ekipo, tresti in premetavati. Nepričakovano jih je ujelo poslabšanje vremena, v oknu pa se je v nekem trenutku slepeče zableščalo. Vanje je treščila strela! »Bilo je resnično strašno. Jokala sem, tako me je bilo strah,« je priznala Miley in dodala, da se je tedaj, ko je že mislila, da so ji šteti trenutki, usedla mami v naročje. »Bila sem prepričana, da mi v tistem varnostni pas ne bi prav nič več pomagal.«

Prisega na faks

Strela je vanje udarila enkrat. Udarila je drugič. Nato pa so zasilno pristali. A kljub nezavidljivim okoliščinam, v katerih so se znašli, se njena ekipa ni vdala, oboževalcev pač niso želeli pustiti na cedilu, in tedaj je Miley prevzela vajeti. »V polomljenem letalu smo sredi gozda. Poleg tega so tam, kamor smo namenjeni, poplave, oder se potaplja.« Raje so jo mahnili naravnost v Brazilijo, kjer so jih pričakovali čez nekaj dni. »Tako smo imeli čas, da se malce sestavimo, saj nas je izkušnja z letalom močno pretresla.«

Da so na varnem, so verjetno brzinsko sporočili vsem najbližjim. Tudi Miley, ki pa je, če je to želela sporočiti tudi svoji botri Dolly Parton, morala v hotelu poiskati napravo za faksiranje. »Vselej, ko želiš Dolly kaj sporočiti ali se z njo zmeniti, moraš to narediti prek faksa. Telefon sicer ima, a ga tako rekoč ne uporablja.

Vsi smo bili nekoliko travmatizirani.

Dolly običajno pošlje faks, tega nekdo drug, ki ima faks, poslika in mi fotko pošlje naprej v telefonskem sporočilu.« Precej zapleteno, še Miley ne razume povsem botrinega načina komuniciranja, a Partonovi sodobna tehnologija pač ni najbližje. Zato se je tudi Miley malce pomujala, »začela sem ji pisati pisma. V tem je nekaj resnično osebnega in posebnega, ni mimogrede kot tipkanje sporočil na telefon.«

Ko je letalo divje premetavalo, ni več sproščeno sedela na svojem sedežu. FOTO: Osebni Arhiv

Dolly pa ji, seveda, ni ostala dolžna in je od kdo ve kod privlekla celo svoj stari pisalni stroj.