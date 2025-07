Od ruske plemkinje do kraljice Hollywooda! Legendarna igralka praznuje 80 let

Te dni je rojstni dan praznovala izjemna angleška igralka Helen Mirren. Dopolnila je 80 let. Njena filmska kariera se je razcvetela razmeroma pozno in dosegla vrhunec z oskarjem za glavno vlogo v filmu Kraljica. Ni čudno, da mnogi kritiki in njeni oboževalci menijo, da je ustvarjena za vlogo vladaric.

Nad pomanjkanjem vlog se niti pri osemdesetih ne more pritoževati. V začetku leta smo jo tako lahko videli v vesternu 1923, trenutno pa blesti v britanski gangsterski seriji Mafijske družine, kot zlobna žena mafijca, ki ga igra Pierce Brosnan. Kmalu jo bo mogoče videti tudi v težko pričakovani kriminalni komediji The Thursday Murder Club.

26. julija 1945 se je rodila v Londonu.

Rodila se je 26. julija 1945 v Londonu kot Ilyena Lydia Vasilievna Mironov. Njeno družinsko deblo je nadvse zanimivo: stari oče po materini strani je bil mesar kraljice Viktorije, družina njenega očeta pa je bila del ruskega plemstva in je iz Rusije prebegnila tik pred oktobrsko revolucijo. Očetovi predniki so živeli v palačah in zasedali pomembne položaje v ruski cesarski vojski, med drugim so se borili v napoleonskih in rusko-japonski vojni, on pa se je v Londonu preživljal kot taksist.

V britanski gangsterski seriji Mafijske družine igra ženo mafijca, ki ga igra Pierce Brosnan. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Družina je leta 1951 priimek spremenila v Mirren. Mala Helen je že kot deklica nastopala v šolskih predstavah. Pri devetnajstih si je priborila vlogo Kleopatre v mladinski sekciji znamenitega londonskega gledališča The Old Vic, kar je bila zanjo vstopna točka v svet profesionalnega teatra.

V začetku leta smo jo tako lahko videli v vesternu 1923. FOTO: Etienne Laurent/Reuters

A za konservativno Veliko Britanijo v sedemdesetih sta njena privlačnost in za tisti čas izzivalno obnašanje pomenila tudi, da se je morala vsakodnevno spoprijemati s seksizmom.

Vse se je spremenilo z gangsterskim filmom Črni petek za gansterje iz leta 1980, v katerem je zaigral tudi Bob Hoskins in ki danes velja za klasiko tega žanra. Za njo osebno je bilo usodno tudi snemanje drame Bele noči leta 1985, ko je spoznala ameriškega režiserja, sedanjega moža Taylorja Hackforda. Z njim je poročena od leta 1997. Na malih ekranih je zaslovela kot odločna inšpektorica Jane Tennison v seriji Glavni osumljenec (1991–2006), za kar je domov odnesla tri bafte in dva emmyja.

Največji uspeh v filmski karieri je dosegla leta 2006 z vlogo britanske kraljice Elizabete II., v tej vlogi je pred tem blestela že v gledališču, v miniseriji Elizabeta I. pa je upodobila vladarico, ki je Otoku vladala v 16. stoletju. Je edina igralka, ki je na filmskem platnu upodobila obe kraljici Elizabeti.