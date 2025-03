Od pastirice do glasbene zvezde: življenjska pot Jelene Rozga

Danes polni koncertne dvorane in podira rekorde, a le redki vedo, da je hrvaška pevka zabavne glasbe Jelena Rozga kot otrok pasla ovce na vasi. Znana pevka o svojem zasebnem življenju ne govori veliko, saj pravi, da bi moralo občinstvo zanimati predvsem njeno glasbo. Kljub temu se ne sramuje svojih skromnih začetkov in preteklih izkušenj.

Jelena je prvič nastopila v javnosti pri 17 letih, ko je na festivalu Zvuci Jadrana osvojila nagrado za najboljšo interpretacijo. Že takrat je izstopala s svojo karizmo, lepoto in značilno kratko blond pričesko, ki je bila njen zaščitni znak.

Vaščani njene domače vasi jo opisujejo le z lepimi besedami: »Kot otrok je čuvala ovce in kozice, kar je pri nas povsem običajno. O njej lahko rečemo le dobro – Jelena je prava punca in to je to.«

Ljubezen do glasbe ji je tlakovala pot do uspeha

Že pred več kot 20 leti je bil njen najljubši bend Magazin, zato ni naključje, da je na festivalu zapela njihovo pesem 'Ti si želja mog života'. Kasneje je prav v tej skupini začela svojo profesionalno glasbeno kariero in postala ena najbolj priljubljenih pevk na Balkanu.

Zdravstveni izzivi in moč volje

Jelena že več let živi z avtoimunsko boleznijo, o kateri je javno spregovorila, a jo uspešno nadzoruje. Kljub temu ne dovoli, da bi jo to ustavilo – še vedno navdušuje občinstvo s svojo energijo in talentom ter dokazuje, da lahko s trudom in predanostjo premagaš vsako oviro, poroča telegraf.rs.

Preberite še: