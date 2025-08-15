Od otroštva v Sloveniji do Bele hiše: tako je umetna inteligenca prikazala življenje Melanie Trump

Na Instagramu je zakrožil video, v katerem umetna inteligenca »pripoveduje« življenjsko zgodbo Melanie Trump, od otroštva v Sloveniji do danes. Digitalno ustvarjeni prizori prikazujejo, kako naj bi bila videti v različnih obdobjih, pri čemer se kadri tekoče menjavajo, kot da bi šlo za spretno ustvarjeno animacijo njenega življenja.

Mlada Melanija Knavs. FOTO: Stane Jerko/ipak Images Stane Jerko/ipak Images

Od mladostnih sanj do modne kariere

Video se začne leta 1985, ko je Melania kot 15-letno dekle ujeta v nedolžno, otroško podobo v rožnati obleki. Pri 18 letih sledi začetek njene modne poti, najprej v domači Sloveniji, nato pa v evropskih prestolnicah mode.

Pri 26 letih video poustvari njen prihod v ZDA, kjer dve leti kasneje, leta 1998, sreča Donalda Trumpa. Sledi zaroka leta 2004, ko je imela 34 let, leto kasneje pa glamurozna poroka na Floridi. Pri 36 letih postane mama sinu Barronu.

Pri 40 letih je prikazana med manekenskim delom in dobrodelnimi projekti v New Yorku. Leta 2017, pri 47 letih, nastopi kot prva dama ZDA, zaključni kadri pa prikazujejo njeno življenje po odhodu iz Bele hiše pri 51 letih in družinski portret v stolpu Trump pri 55 letih.

Mešanica občudovanja in kritik

Pod posnetkom so se hitro nabrali komentarji, ki razkrivajo polarizirana mnenja javnosti. Med pohvalami so zapisi: »Naša prva dama je tako lepa,«, »Še vedno najboljša prva dama,«, »Ena najuspešnejših žensk na svetu« in »Lepota in pamet«. Nekateri jo primerjajo z nekdanjimi ikonami: »Presega Jackie O in vse ostale«. Prisotna pa je tudi ironija, kot na primer: »Kdaj jo bo ICE poslal nazaj v Slovenijo?«, s čimer je komentator namignil na trenutno stanje v ZDA, kjer potekajo množične deportacije priseljencev.

Z možem Donaldom in sinom Barronom. FOTO: Saul Loeb Afp - International News Agency

Animirana kronika prve dame je kljub očitni digitalni obdelavi dovolj dodelana, da bi jo nevešče oko na prvi pogled lahko vzelo za prikaz resničnih posnetkov iz njenega življenja, kar razkriva, kako lahko umetna inteligenca preoblikuje našo predstavo o preteklosti. Zato velja še enkrat ponoviti: ne verjemite vsega, kar vidite na spletu. Realnost je pogosto zelo drugačna.