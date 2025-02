Od Oprah do Kate Middleton: to je napitek, na katerega prisegajo mnogi slavni

Pitje te pijače je že stoletja priljubljen ritual, ki presega meje kultur in obdobij. V zadnjih letih pa je čaj postal tudi sestavni del številnih pomembnih dogodkov, zlasti med slavnimi osebnostmi.

Od dobrodelnih čajank v britanski kraljevi družini do ekskluzivnih srečanj Hollywoodskih zvezdnikov – čaj je mnogo več kot le napitek, temveč simbol sprostitve, povezovanja in družbene ozaveščenosti.

Dobrodelne čajanke britanske kraljeve družine

Britanci so mojstri v pripravi čajank, zato ne preseneča, da so številna dobrodelna srečanja, ki jih organizira kraljeva družina, zasnovana okoli skodelice čaja. Že pokojna princesa Diana je na tovrstne dogodke vabila vplivne posameznike, da bi zbirala sredstva in opozarjala na pomembne družbene teme. Podobno prakso danes nadaljujeta princ William in Kate Middleton, ki na svojih čajankah uspešno zbirata donacije za različne dobrodelne namene.

Oprah, Gwyneth Paltrow in skodelica čaja

Slavna voditeljica Oprah Winfrey postavlja čaj v osrčje svoje filozofije čuječnosti. Vsako jutro začne s skodelico čaja, na svojem posestvu v Kaliforniji pa ima celo poseben kotiček, namenjen le pitju čaja in meditaciji. Tudi na svojih dogodkih, ki spodbujajo osebnostno rast, goste postreže s čajem.

Skodelica čaja je več kot le napitek – je simbol elegance, umirjenosti in medsebojnega povezovanja. FOTO: Sincerely Media Unsplash

Igralka in ustanoviteljica lastne velnes znamke, Gwyneth Paltrow, prav tako čaj vključuje v svoja ekskluzivna zasebna srečanja, na katerih gostijo znane osebnosti iz sveta filma, mode in umetnosti. Paltrow je zagovornica zdravega načina življenja, zato so njeni dogodki pogosto osredotočeni na zdravilne in organske čaje, ki prispevajo k regeneraciji telesa in uma.

Čaj in družbena ozaveščenost pri Emmi Watson

Tudi igralka in aktivistka Emma Watson, ki je zaslovela po vlogi Hermione v filmih o Harryju Potterju, na svojih dogodkih pogosto postreže čaj. Njene čajanke so priložnost za pogovore o pravicah žensk, trajnostnem razvoju in drugih družbeno pomembnih temah.

Tudi Emma Watson ima rada čaj. FOTO: Henry Nicholls Reuters

Eden največjih modnih dogodkov leta, Met Gala, je prav tako znan po svojem čajnem ritualu. Med prestižnimi družabnimi srečanji in fotografiranjem na rdeči preprogi se številni zvezdniki umaknejo v zasebne salone, kjer uživajo v skrbno izbranih čajnih okusih.

Čeprav čajanke v slovenski družbi še niso tako razširjene, je čaj priljubljena pijača mnogih. Od jutranje rutine do večerne sprostitve – čaj prinaša številne koristi, tako za telo kot za dušo.

Ne glede na to, ali gre za britansko kraljevo družino, hollywoodske zvezdnike ali modne ikone, je skodelica čaja več kot le napitek – je simbol elegance, umirjenosti in medsebojnega povezovanja.