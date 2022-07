Od najbolj lene Angležinje do marljive vojvodinje

Naslednji teden bo vojvodinja Cornwallska praznovala 75. rojstni dan in ob tej priložnosti so ji pri eni od britanskih revij že podarili naslovnico najnovejše številke, Camilla je dobila tudi čast, da pomaga pri izbiri vsebine. A naslovne fotografije, na kateri je žena bodočega britanskega kralja videti izjemno očarljivo in sproščeno, ni posnel kateri od svetovno znanih fotografov, temveč kar njena snaha Kate.

Fotografirala jo je kar vojvodinja Cambriška. FOTO: Instagram

Kate je sicer navdušena fotografinja in pogosto fotografira svoje tri otroke, tudi ob obletnicah in uradnih dogodkih, je pa zdaj prvič, da se je njena fotografija pojavila na naslovnici revije. Zamisel je menda zrasla kar na Camillinem zelniku in Kate je bila navdušena. Charlesovo ženo je fotografirala v enem od njenih najljubših okolij, na vrtu njenega podeželskega doma v Wiltshiru, ne nazadnje je vrtnarjenje ena od reči, ki jih Camilla obožuje, večkrat je tudi že povedala, da jo delo z zemljo sprošča, ob njem pozabi na težave in stres, ko opazuje cvetlice ali plodove, ki jih požene zelenjava, pa jo preveva občutek zadovoljstva.

Samo letos se je udeležila že 169 dogodkov in slovesnosti. FOTO: Arthur Edwards/Reuters

Vse bolj priljubljena

Vojvodinja Cornwallska je tudi zaradi takšnih in podobnih izjav močno zrasla v očeh Britancev, ki so bili desetletje naravnani proti njej, obtoževali so jo, da je kriva za ločitev princa Charlesa in princese Diane, nekateri so jo krivili celo za princesino smrt, velika večina pa se je strinjala, da je daleč od primerne sopotnice za bodočega kralja. Med drugim zato, ker so jo videli kot izjemno leno, nevajeno dela, razvajeno in še kateri nelaskavi pridevnik bi se našel.

Da ji delo ne diši, pa niso verjeli le njeni sovražniki, temveč tudi prijatelji in znanci. »Obožujem Camillo, res je dobra oseba, a neverjetno lena, in to pravim z vsem dolžnim spoštovanjem, tako pač je. Še eden njenih domačih mi jo je nekoč opisal kot najbolj leno osebo, kar se jih je v tem stoletju rodilo v Angliji. In to se najbrž ne bo spremenilo, saj nikoli v življenju ni zares delala,« je pred poroko Camille in Charlesa denimo zapisal eden od njegovih zaposlenih, ki je močno dvomil, da bo zmogla vse obveznosti, ki pridejo z nazivom prestolonaslednikove žene, poleg tega se je neverjetno bala javnosti in nikoli ni želela biti v središču pozornosti, kaj šele da bi javno nastopala.

A je v zadnjih 17 letih, odkar je postala članica kraljeve družine, vsem pokazala, kako zelo so se o njej motili. O tem priča ne le njena vedno večja priljubljenost, ampak tudi poročilo o njenem delu v prvi polovici letošnjega leta, ko se je do junija udeležila kar 169 uradnih dogodkov in slovesnosti. Poleg tega podpira ogromno dobrodelnih organizacij, še posebno pri srcu so ji tiste, ki zadevajo opismenjevanje, nasilje nad ženskami, vrstniško nasilje in podobno. V javnosti goreče zagovarja svoja stališča, med epidemijo je ustanovila svoj spletni bralni klub, obiskuje zavetišča, bolnišnice, šole …