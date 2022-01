Jason Momoa od ločitve živi v avtodomu

Navzven sta živela pravljico. Omamno lepa in noro zaljubljena sta Lisa Bonet in Jason Momoa živela v trimilijonski vili, zdelo se je, da bo njuna ljubezen večna. A je sredi tega meseca nato odjeknilo, da je njune zgodbe konec. Drug drugemu – tako se je brala uradna najava razhoda – sta sklenila dati svobodo, da zaživita, kot si v tem življenjskem obdobju vsak želi. Toda tega novega poglavja očitno ne moreta začeli pisati kar čez noč, vsaj na Jasonu je slovo od Lise, ki jo je opisoval kot svojo sanjsko žensko, pustilo vidne sledi.

Ne le da v teh dneh niti od daleč ne spominja na možatega hollywoodskega igralca, za katerim vzdihujejo ženske, tudi živi ne, kot bi se spodobilo za zvezdnika njegovega kalibra. Izselil se je namreč iz razkošne hiše, v kateri sta si z Liso ustvarila življenje in družino, ter se preselil na dovoz prijateljeve hiše. Začasno streho nad glavo mu daje avtodom! Sicer luksuzen in narejen po njegovih željah, a še vedno avtodom.

Dokončno sta spoznala, da nista več za skupaj, med snemanjem nadaljevanja filma Aquaman.

Razloga ločitve nista razkrila, a menda naj bi njuni romanci smrtni udarec zadale igralčeve karierne ambicije, ki pa jih je 12 let starejša Lisa že izživela. »Še pred nekaj leti je Jason le težko našel delo, zdaj pa je njegova filmska kariera v polnem razcvetu. To si želi izkoristiti, delati si želi, kolikor le lahko, saj ga to notranje izpolnjuje.

Lisa, po drugi strani, pa noče več zaradi dela letati z enega konca sveta na drugega, želi si bolj umirjenega in ustaljenega življenja v Los Angelesu,« je povedal vir in dodal, da razdalja pri nekaterih parih ljubezen poglobi, zanju pa da je bila pogubna. Sploh ko je Jason snemal nadaljevanja Aquamana, sta se menda začela vse bolj boleče zavedati, da si od življenja ne želita več istega, zaradi česar sta spoznala, da je napočil čas slovesa.

Tam mu je bolj prijetno spati kot v kakšnem hotelu, saj je tako lahko na plaži, kot bi mignil.

»A umazane ločitve in pranja umazanega perila v javnosti ne pričakujte.« Za razhod se nista odločila čez noč, vseeno pa očitno nista temeljito razmislila (in načrtovala), kako naprej. Ko bi, Momoa verjetno ne bi trenutno živel v avtodomu, ki ga je parkiral kar pred prijateljevo hišo. »Tam mu je bolj prijetno spati kot v kakšnem hotelu, saj je tako lahko na plaži, kot bi mignil. Poleg tega nikoli ni bil oseba, ki bi si želela razkošja.«