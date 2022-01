Od čakajoče Katie do ljubljenke Britancev

Pred vojvodinjo Cambriško je velika prelomnica, saj bo jutri dopolnila 40 let. Okrogle obletnice običajno ne minejo brez bučnih zabav ali pri kraljevih brez razkošnih banketov, a Kate se bo morala vsemu temu odpovedati zaradi izbruha omikrona. Kot je britanskim medijem povedal vir blizu družine Cambridge, bo vstop v novo desetletje menda praznovala zgolj z družino in najbližjimi prijatelji.

Rojaki so bili do nje sprva zadržani, a so jo kmalu sprejeli z odprtimi rokami. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

»Tako ji tudi ustreza. Nikoli ni bila ljubiteljica zabav, veliko bolje se počuti v družbi peščice tistih, ki jih dobro pozna, in ki poznajo njo,« je še dejal omenjeni vir. Tudi trideseti rojstni dan je preživela ob intimni večerji zin nekaj dobrimi prijatelji. Ker je bilo to le nekaj mesecev po poroki, je novopečena vojvodinja vztrajala, naj bo večerja kar v Kensingtonski palači, saj je bilo zanimanje medijev zanjo preveliko in ni si želela, da bi druženje motili paparaci. Da je to lahko še kako neprijetno, je namreč izkusila pet let prej, na svoj 25. rojstni dan, ko sta s princem že bila par, a je bil princ takrat na vojaškem usposabljanju v Dorsetu, medtem ko je Kate ostala doma v Londonu.

Novinarji in fotografi so bili nad novo ljubeznijo bodočega kralja navdušeni, zanimalo jih je vse o njej in nestrpno so čakali, kam se bo odpravila na praznovanje rojstnega dne. Že nekaj dni prej so zavzeli pločnike ob njeni hiši in Kate, ki takrat še ni bil vajena tolikšne pozornosti, je bilo tako neprijetno, da je moral posredovati Charles in medije uradno prositi, naj pustijo Williamovo dekle pri miru.

Postala bolj samozavestna

A v letih, ki so sledila, se je močno spremenila. Če so ji mediji na Otoku nekoč posmehovalno rekli čakajoča Katie, ker je trajalo leta, preden je William zbral pogum in jo zaprosil za roko, vmes sta se za nekaj mesecev celo razšla, pa so po poroki obrnili ploščo. Kate, oziroma Catherine, kot raje sliši, je po njihovem mnenju najboljša bodoča kraljica, kar bi si jih lahko želeli.

Z daljnogledom udaril mimo Princ William se še danes spominja najslabšega darila, ki ga je kdaj podaril svoji dragi. To je bil daljnogled, nad katerim Kate, ki se ne ukvarja z lovom ali kakšno drugo aktivnostjo, pri kateri bi daljnogled potrebovala, ni bila niti malo navdušena. »Več let sem poslušal o tem,« je v smehu dejal med enim od intervjujev in dodal: »Saj ne vem, kaj mi je bilo. To je bilo čisto na začetku najine zveze in najbrž se mi je zdelo to dobro darilo. Zdaj vem, da sem udaril mimo.«

»Catherine je po naravi introvertirana oseba, zanjo ni hujšega kot govoriti pred množico in se družiti z ženami predsednikov ter drugih veljakov. A zaveda se, da je to del službe, zato se je ves čas trudila, da bi premagala strah in sramežljivost. Kljub temu je potrebovala čas, veliko časa, a zadnja leta je pridobila samozavest, še posebno po tem, ko sta kraljeve zapustila princ Harry in Meghan. Vedela je, da morata z Williamom poskušati rešiti ugled monarhije, in to jima je čudovito uspelo,« je dejala Katie Nicholl, ki zelo dobro pozna kraljeve, o članih družine je napisala tudi več biografij.

Nichollova je med raziskovanjem življenja vojvodinje Cambriške naletela še na en zanimiv podatek, namreč, da sta se z Williamom spoznala že veliko prej kot na univerzi, ko sta se tudi zaljubila. »Oba sta bila v osnovni šoli in Williamova je obiskala Katino, da bi se pomerili v hokeju. Čeprav je takrat fantje še niso zanimali, ji je mladi princ kljub temu ostal v spominu, čeprav se ji seveda še ni niti sanjalo, da bo to njen bodoči mož,« je dejala Nichollova.

Kate je po mnenju Britancev najboljša bodoča kraljica, kar bi si jih lahko želeli.

Pozneje je njena sostanovalka iz študentskih let medijem razkrila, da je imela Kate kot najstnica na steni celo Williamovo fotografijo, a je ona med intervjujem ob zaroki s princem to zanikala in pojasnila, da je njeno steno krasil model iz oglasa za priznano znamko kavbojk.